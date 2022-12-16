ФИФА получил рекордный доход от ЧМ-2022
Грех жаловаться на Катар
Доход ФИФА от проведения чемпионата мира в Катаре составил $10,5 млрд, что на $1 млрд больше дохода, полученного от турнира 2018 года. Об этом заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.
«Хотел бы подчеркнуть, что совет ФИФА был единодушен, высоко оценивая чемпионат мира в Катаре. Благодарю всех, кто принимал в нем участие, кто внес свой вклад в то, чтобы сделать этот чемпионат мира лучшим в истории».
Кроме того, Инфантино рассказал, откуда приехало больше всего фанатов. Это Саудовская Аравия, Индия, США, Мексика и Южная Корея.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В УЕФА поступила жалоба о том, что «Днепр-1» является преемником старого «Днепра»
В Цюрихе выбором удивили