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Чемпионат мира
16 декабря 2022, 13:15 |
312
0

ФИФА получил рекордный доход от ЧМ-2022

Грех жаловаться на Катар

16 декабря 2022, 13:15 |
312
0
ФИФА получил рекордный доход от ЧМ-2022

Доход ФИФА от проведения чемпионата мира в Катаре составил $10,5 млрд, что на $1 млрд больше дохода, полученного от турнира 2018 года. Об этом заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

«Хотел бы подчеркнуть, что совет ФИФА был единодушен, высоко оценивая чемпионат мира в Катаре. Благодарю всех, кто принимал в нем участие, кто внес свой вклад в то, чтобы сделать этот чемпионат мира лучшим в истории».

Кроме того, Инфантино рассказал, откуда приехало больше всего фанатов. Это Саудовская Аравия, Индия, США, Мексика и Южная Корея.

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чемпионат мира по футболу
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Источник Sport.ua
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