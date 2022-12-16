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Чемпионат мира
16 декабря 2022, 09:56 | Обновлено 16 декабря 2022, 10:00
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0

Ашраф ХАКИМИ: «Мечта закончилась в полуфинале»

Марокканский защитник – о невыходе сборной в финал ЧМ-2022

16 декабря 2022, 09:56 | Обновлено 16 декабря 2022, 10:00
191
0
Ашраф ХАКИМИ: «Мечта закончилась в полуфинале»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими прокомемнтировал поражение команды в полуфинале чемпионата мира 2022 в Катаре от сборной Франции (0:2).

«Мы не жалели сил, чтобы осуществить мечту команды, всех марокканцев и всех, кто нас поддерживал. Мечта закончилась в полуфинале, но мы можем только гордиться тем, чего добились на этом чемпионате мира. Мы боролись до конца и вышли с гордо поднятой головой. Мы будем продолжать работать и делать все, что в наших силах, ради своей страны», – написал Ашраф в своем Твиттере.

Сборная Марокко, проиграв в 1/2 финала команде Франции, сыграет в матче за третье место с командой Хорватии в субботу, 17 декабря, начало – в 17:00 по Киеву.

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Ашраф Хакими ЧМ-2022 по футболу
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