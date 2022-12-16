Ашраф ХАКИМИ: «Мечта закончилась в полуфинале»
Марокканский защитник – о невыходе сборной в финал ЧМ-2022
Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими прокомемнтировал поражение команды в полуфинале чемпионата мира 2022 в Катаре от сборной Франции (0:2).
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«Мы не жалели сил, чтобы осуществить мечту команды, всех марокканцев и всех, кто нас поддерживал. Мечта закончилась в полуфинале, но мы можем только гордиться тем, чего добились на этом чемпионате мира. Мы боролись до конца и вышли с гордо поднятой головой. Мы будем продолжать работать и делать все, что в наших силах, ради своей страны», – написал Ашраф в своем Твиттере.
Сборная Марокко, проиграв в 1/2 финала команде Франции, сыграет в матче за третье место с командой Хорватии в субботу, 17 декабря, начало – в 17:00 по Киеву.
لم ندخر جهدا من أجل تحقيق حلم هذا الفريق و المغاربة و كل من ساندنا. الحلم انتهى في دور النصف لكن لا يمكن إلا أن نكون فخورين بما حققناه في هذا المونديال. لقد قاتلنا حتى النهاية و خرجنا برأس مرفوع. سنستمر في العمل و في بذل كل جهدنا من أجل هذا الوطن. pic.twitter.com/VSIabIVlH9— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 15, 2022
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