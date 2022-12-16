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Чемпионат мира
16 декабря 2022, 09:37 | Обновлено 16 декабря 2022, 09:44
249
0

Андрей КРАМАРИЧ: «Матч против Марокко – исторический»

Форвард сборной Хорватии – о противостоянии за бронзовые медали

16 декабря 2022, 09:37 | Обновлено 16 декабря 2022, 09:44
249
0
Андрей КРАМАРИЧ: «Матч против Марокко – исторический»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Крамарич

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич поделился ожиданиями от матча за третье место на чемпионате мира 2022 против национальной команды Марокко.

«Марокканцы устремятся вперед, будто от этого зависит их жизнь. Мы тоже. Меня не удивляет, что они дошли так далеко. Это хорошая команда, крепкая, хорошо организованная, у них есть талантливые игроки. Они отдадут жизнь за эту медаль, они в таком же положении как мы в 1998 году. Это будет матч борьбы и терпения. Они показали, что могут справиться с такими большими командами как Франция. Возможно, все решит индивидуальное качество.

Мы должны понимать, что это исторический матч. Вопрос в том, когда он повторится. Мы должны воспользоваться этой возможностью. Это будет матч их жизни, они набросятся на нас как впервые. Если они добудут медаль, то станут героями в своей стране. Мы будем играть так же, у нас много молодых игроков, которые хотят сказать своим детям, что они выиграли медаль», - сказал Крамарич.

Матч Хорватия – Марокко состоится в субботу, 17 декабря. Начало в 17:00 по Киеву.

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Источник Jutarnji List
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