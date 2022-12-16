Бернарду СИЛВА: «Сантуш навсегда останется в истории футбола Португалии»
Хавбек португальской сборной – об отставке главного тренера
Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва высказал слова благодарности Фернанду Сантушу, который был отправлен в отставку с поста главного тренера национальной команды.
«Большое спасибо. Тренер, который около 8 лет позволил мне начать свой путь в национальной команде.
Было много моментов радости и несколько моментов печали. Но останутся, в первую очередь, ощущения удовольствия от работы с замечательным человеком, который навсегда останется в истории нашего футбола», - написал Силва в Instagram.
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