Бернарду СИЛВА: «Сантуш навсегда останется в истории футбола Португалии»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва высказал слова благодарности Фернанду Сантушу, который был отправлен в отставку с поста главного тренера национальной команды.

«Большое спасибо. Тренер, который около 8 лет позволил мне начать свой путь в национальной команде.

Было много моментов радости и несколько моментов печали. Но останутся, в первую очередь, ощущения удовольствия от работы с замечательным человеком, который навсегда останется в истории нашего футбола», - написал Силва в Instagram.