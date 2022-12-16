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  4. Бернарду СИЛВА: «Сантуш навсегда останется в истории футбола Португалии»
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 08:17 |
137
0

Бернарду СИЛВА: «Сантуш навсегда останется в истории футбола Португалии»

Хавбек португальской сборной – об отставке главного тренера

16 декабря 2022, 08:17 |
137
0
Бернарду СИЛВА: «Сантуш навсегда останется в истории футбола Португалии»
Instagram. Бернарду Силва и Фернанду Сантуш

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва высказал слова благодарности Фернанду Сантушу, который был отправлен в отставку с поста главного тренера национальной команды.

«Большое спасибо. Тренер, который около 8 лет позволил мне начать свой путь в национальной команде.

Было много моментов радости и несколько моментов печали. Но останутся, в первую очередь, ощущения удовольствия от работы с замечательным человеком, который навсегда останется в истории нашего футбола», - написал Силва в Instagram.

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Бернарду Силва Фернанду Сантуш ЧМ-2022 по футболу сборная Португалии по футболу
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