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Чемпионат мира
16 декабря 2022, 06:59 | Обновлено 16 декабря 2022, 07:04
88
0

Ди Мария надеется сыграть в финале ЧМ-2022

Вингер сборной Аргентины вернулся к регулярным тренировкам

16 декабря 2022, 06:59 | Обновлено 16 декабря 2022, 07:04
88
0
Ди Мария надеется сыграть в финале ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария надеется сыграть в финале ЧМ-2022 против Франции.

Ди Мария вернулся к регулярным тренировкам в составе сборной Аргентины. Есть шанс, что он выйдет на замену в финале мирового первенства. Сам игрок рассчитывает выйти на поле в стартовом составе.

34-летний футболист пропустил матч плей-офф против Хорватии, а в игре с Нидерландами вышел всего на 8 минут.

Финал чемпионата мира 2022 состоится 18 декабря. Начало в 17:00 по Киеву.

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Источник Tyc Sports
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