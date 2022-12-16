Ди Мария надеется сыграть в финале ЧМ-2022
Вингер сборной Аргентины вернулся к регулярным тренировкам
Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария надеется сыграть в финале ЧМ-2022 против Франции.
Ди Мария вернулся к регулярным тренировкам в составе сборной Аргентины. Есть шанс, что он выйдет на замену в финале мирового первенства. Сам игрок рассчитывает выйти на поле в стартовом составе.
34-летний футболист пропустил матч плей-офф против Хорватии, а в игре с Нидерландами вышел всего на 8 минут.
Финал чемпионата мира 2022 состоится 18 декабря. Начало в 17:00 по Киеву.
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