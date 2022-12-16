СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 декабря

В пятницу, 16 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

17:30 Ливерпуль – Милан

1.70 – 3.94 – 4.02

19:45 Влазния (Ж) – Челси (Ж)

51.00 – 26.00 – 1.02

20:00 Кристал Пэлас – Вальядолид

1.85 – 3.76 – 3.84

20:30 Валенсия – Ноттингем Форест

2.25 – 3.52 – 2.98

21:00 Ницца – Аталанта

2.73 – 3.72 – 2.33

21:00 Рома – Кадис

1.88 – 3.78 – 3.72

22:00 Бирмингем – Рединг

2.17 – 3.28 – 3.56

22:00 ПСЖ (Ж) – Реал (Ж)

1.64 – 3.62 – 5.05

ТЕННИС

11:00 Том Гентч – Александр Брайнин

2.23 – 1.60

17:15 Анна Блинкова – Ангелина Калинина

1.74 – 2.04