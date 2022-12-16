Англия16 декабря 2022, 05:10 |
55
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 декабря
Важные события во всех видах спорта
16 декабря 2022, 05:10 |
55
0
В пятницу, 16 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
17:30 Ливерпуль – Милан
19:45 Влазния (Ж) – Челси (Ж)
20:00 Кристал Пэлас – Вальядолид
20:30 Валенсия – Ноттингем Форест
21:00 Ницца – Аталанта
21:00 Рома – Кадис
22:00 Бирмингем – Рединг
22:00 ПСЖ (Ж) – Реал (Ж)
ТЕННИС
11:00 Том Гентч – Александр Брайнин
17:15 Анна Блинкова – Ангелина Калинина
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 декабря 2022, 23:59 0
15 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
Футбол | 15 декабря 2022, 12:25 0
Лионель Месси и Килиан Мбаппе – лидеры
Футбол | 15.12.2022, 22:47
Футбол | 15.12.2022, 13:37
Война | 15.12.2022, 16:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.12.2022, 16:46
14.12.2022, 20:45 4
15.12.2022, 08:35
15.12.2022, 10:30 5
14.12.2022, 23:23 6
15.12.2022, 10:58
15.12.2022, 03:45
14.12.2022, 05:05 9