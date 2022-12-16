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  4. Андрей ТЛУМАК: «Весной Карпаты будут бороться за место в УПЛ»
Украина. Первая лига
16 декабря 2022, 03:30 |
44
0

Андрей ТЛУМАК: «Весной Карпаты будут бороться за место в УПЛ»

Главный тренер «Карпат» – о выступлении команды в первой части сезона Первой лиги

16 декабря 2022, 03:30 |
44
0
Андрей ТЛУМАК: «Весной Карпаты будут бороться за место в УПЛ»
ФК Карпаты. Андрей Тлумак

Главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак подвел итоги осенней части сезона, а также рассказал о планах на зимнее межсезонье и кадровую ситуацию.

«Считаю, что наша команда в первой части сезона выступила достаточно неплохо, но всегда хочется большего. Главное, что вышли в Чемпионский раунд. Весной будем бороться за повышение в классе. Что касается негатива, то потеряли многие зачетные пункты в матчах, где должны были побеждать.

Самое главное, что мы можем заниматься своим любимым делом. Безусловно, этот формат для всех нас необычен, но к этому следует относиться с пониманием. Проводить чемпионат во время войны – это уже достижение. Важно было найти оптимальное решение, которое устроило большинство клубов. Если бы играли в два круга, то большинство команд просто не участвовали бы в соревнованиях. Когда мы будем решать формат следующего сезона, тогда уже можем высказать свое пожелание.

Футболисты сейчас отдыхают после непростой части сезона. Все получили индивидуальные задачи, которые будут выполнять. Перед Новым годом соберемся, чтобы провести минитурнир с местными командами и фанатами. Уже 24 января проведем первый втягивающий сбор, а затем еще один домашний сбор пройдет. Планируем, что сможем поехать на сборы в Закарпатье, ведь по законодательству клубы Первой лиги не имеют права выезжать за границу. Если разрешат, то, возможно, и получится организовать заграничный сбор».

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Карпаты Львов Андрей Тлумак
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Источник ПФЛ
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