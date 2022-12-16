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16 декабря 2022, 02:38 |
10
0

ФОТО. Женская команда Колоса провела благотворительный матч

Футболистки сыграли со сборной комиков Украины

16 декабря 2022, 02:38 |
10
0
ФОТО. Женская команда Колоса провела благотворительный матч
ФК Колос

В четверг женская команда ковалевского «Колоса» провела благотворительный матч со сборной комиков Украины «Лига Смеха».

Также ФК «Колос» передал благотворительному проекту «Спорт согревает» 100 000 грн, которые пойдут на приобретение термобелья для наших военных.

Сам матч завершился победой женской команды ковалевского клуба со счетом 4:2.

Напомним, в финале Кубка Украины, состоявшемся в начале декабря, женская команда «Колоса» проиграла «Ворскле» со счетом 0:2.

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Источник ФК Колос Ковалевка
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