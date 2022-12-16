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  4. Стабильность. Журналист назвал бюджет Черноморца на 2023 год
Украина. Премьер лига
16 декабря 2022, 01:02 |
88
0

Стабильность. Журналист назвал бюджет Черноморца на 2023 год

Одесситов покинут несколько игроков

16 декабря 2022, 01:02 |
88
0
Стабильность. Журналист назвал бюджет Черноморца на 2023 год

Журналист Михаил Спиваковский поделился информацией о новостях из лагеря одесского «Черноморца».

«По моей информации подтвержден бюджет «Черноморца» на 2023 год. Бюджет такой же, как и в 2022 году в гривне. Тогда это было почти пять миллионов долларов, сейчас это три - три с половиной. Сейчас, насколько я знаю, идет какая-то селекционная работа. Команду покинут несколько игроков. По моей информации это один из игроков опорной зоны и один из защитников. Это не Кравченко и не Селин. Ну, и у одесситов должны быть какие-то приобретения», – сказал Спиваковский в программе ТаТоТаке.

После 15-ти туров Украинской Премьер-лиги «Черноморец» набрал 11 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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Источник Sport.ua
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