Жоау ФЕЛИШ: «Пусть никто не забывает, что Сантуш дал Португалии»

Форвард сборной Португалии Жоау Фелиш высказал слова благодарности Фернанду Сантушу, который был отправлен в отставку с поста главного тренера «избранных»

«Спасибо, Мистер, за предоставленную мне возможность неоднократно представлять мою страну! И, прежде всего, пусть никто не забывает, что вы дали этой стране! Спасибо вам», — написал португальский футболист на своей странице в Instagram.

Фернанду Сантуш возглавлял сборную Португалии с сентября 2014 года. 68-летний специалист привел свою команду к победе на Евро-2016, а на ЧМ-2022 вылетел в 1/4 финала от сборной Марокко (0:1).