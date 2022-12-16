Жоау ФЕЛИШ: «Пусть никто не забывает, что Сантуш дал Португалии»
Форвард благодарен єкс-наставнику сборной
Форвард сборной Португалии Жоау Фелиш высказал слова благодарности Фернанду Сантушу, который был отправлен в отставку с поста главного тренера «избранных»
«Спасибо, Мистер, за предоставленную мне возможность неоднократно представлять мою страну! И, прежде всего, пусть никто не забывает, что вы дали этой стране! Спасибо вам», — написал португальский футболист на своей странице в Instagram.
Фернанду Сантуш возглавлял сборную Португалии с сентября 2014 года. 68-летний специалист привел свою команду к победе на Евро-2016, а на ЧМ-2022 вылетел в 1/4 финала от сборной Марокко (0:1).
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