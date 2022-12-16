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  4. Жоау ФЕЛИШ: «Пусть никто не забывает, что Сантуш дал Португалии»
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 00:31 |
112
0

Жоау ФЕЛИШ: «Пусть никто не забывает, что Сантуш дал Португалии»

Форвард благодарен єкс-наставнику сборной

16 декабря 2022, 00:31 |
112
0
Жоау ФЕЛИШ: «Пусть никто не забывает, что Сантуш дал Португалии»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Португалии Жоау Фелиш высказал слова благодарности Фернанду Сантушу, который был отправлен в отставку с поста главного тренера «избранных»

«Спасибо, Мистер, за предоставленную мне возможность неоднократно представлять мою страну! И, прежде всего, пусть никто не забывает, что вы дали этой стране! Спасибо вам», — написал португальский футболист на своей странице в Instagram.

Фернанду Сантуш возглавлял сборную Португалии с сентября 2014 года. 68-летний специалист привел свою команду к победе на Евро-2016, а на ЧМ-2022 вылетел в 1/4 финала от сборной Марокко (0:1).

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Источник Sport.ua
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