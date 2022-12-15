Чемпионат мира15 декабря 2022, 22:47 | Обновлено 15 декабря 2022, 22:51
1143
1
Манчестер Сити получит наибольшую выплату от ФИФА за участие игроков на ЧМ
Вряд ли этим деньгам обрадуется Гвардиола и другие тренера
15 декабря 2022, 22:47 | Обновлено 15 декабря 2022, 22:51
1143
1
ФИФА распределит между клубами 209 миллионов долларов. Выплаты рассчитываются в зависимости от количества игроков, участвующих в турнире, и их продвижения в турнирной сетке.
Наибольшую выплату получит Ман Сити – около 5,6 миллиона долларов за 16 игроков, принимавших участие в ЧМ-2022.
Барселона получит 4,1 миллиона долларов – на ЧМ-2022 клуб представляло 17 игроков.
Манчестер Юнайтед, представленный на турнире 13 игроками, получит 3,62 миллиона.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 декабря 2022, 10:30 5
Все дело в остро-политическом подтексте композиции
Футбол | 14 декабря 2022, 23:23 6
Смотрите видеообзор полуфинального матча чемпионата мира 2022
Футбол | 15.12.2022, 17:05
Футбол | 15.12.2022, 15:57
Футбол | 15.12.2022, 00:57
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Интернациональные клубы. Вот бы нам такое.)
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.12.2022, 22:51 3
14.12.2022, 08:33
14.12.2022, 18:25 28
14.12.2022, 15:38 2
14.12.2022, 11:18 4
14.12.2022, 16:51 2
14.12.2022, 10:15 21
14.12.2022, 17:59