Манчестер Сити получит наибольшую выплату от ФИФА за участие игроков на ЧМ

ФИФА распределит между клубами 209 миллионов долларов. Выплаты рассчитываются в зависимости от количества игроков, участвующих в турнире, и их продвижения в турнирной сетке.

Наибольшую выплату получит Ман Сити – около 5,6 миллиона долларов за 16 игроков, принимавших участие в ЧМ-2022.

Барселона получит 4,1 миллиона долларов – на ЧМ-2022 клуб представляло 17 игроков.

Манчестер Юнайтед, представленный на турнире 13 игроками, получит 3,62 миллиона.