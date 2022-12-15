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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 22:47 | Обновлено 15 декабря 2022, 22:51
1143
1

Манчестер Сити получит наибольшую выплату от ФИФА за участие игроков на ЧМ

Вряд ли этим деньгам обрадуется Гвардиола и другие тренера

15 декабря 2022, 22:47 | Обновлено 15 декабря 2022, 22:51
1143
1
Манчестер Сити получит наибольшую выплату от ФИФА за участие игроков на ЧМ

ФИФА распределит между клубами 209 миллионов долларов. Выплаты рассчитываются в зависимости от количества игроков, участвующих в турнире, и их продвижения в турнирной сетке.

Наибольшую выплату получит Ман Сити – около 5,6 миллиона долларов за 16 игроков, принимавших участие в ЧМ-2022.

Барселона получит 4,1 миллиона долларов – на ЧМ-2022 клуб представляло 17 игроков.

Манчестер Юнайтед, представленный на турнире 13 игроками, получит 3,62 миллиона.

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Источник Sport.ua
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donnerwetter
Интернациональные клубы. Вот бы нам такое.)
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