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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 21:45 | Обновлено 15 декабря 2022, 21:51
437
0

Аргентина – Франция: статистика на стороне латиноамериканцев

В Катаре европейцы вчистую проиграли спор с южноамериканцами

15 декабря 2022, 21:45 | Обновлено 15 декабря 2022, 21:51
437
0
Аргентина – Франция: статистика на стороне латиноамериканцев
Getty Images/Global Images Ukraine

На нынешнем мундиале команды из Старого Света вчистую проиграли спор главным конкурентам – южноамериканцам. На сегодняшний день в 8 очных встречах европейцы одержали всего одну победу в основное время матчей при четырех поражениях, набрав 25,0% от возможного количества очков. В финале, правда, Франция может несколько улучшить сей результат. Но это только позволит избежать антирекорда, установленного в 1978 году в Аргентине – 23,1%.

Между тем европейцы становились чемпионами мира лишь тогда, когда имели лучшие или хотя бы равные показатели в противоборстве с южноамериканцами. Исключением из правил стали ЧМ-1938, который выиграла Италия, и ЧМ-2014, где первенствовала Германия. Кроме того, команды Старого Света лишь дважды добивались триумфа за пределами своего континента - на ЧМ-2010 (Испания) и ЧМ-2014 (Германия). К слову, в случае выигрыша Франции в предстоящем финале, европейцы отпразднуют 90-ю викторию в баталиях с южноамериканцами. Ну а победа Аргентины станет 100-й для команд из Южной Америки в матчах с европейцами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Европа против Южной Америки на ЧМ-2022

8 игр: +1=3-4, 6-12

Дата

Стадия

Европа

Южная Америка

Счет

1.

24.11

ГТ

Сербия

Бразилия

0:2

2.

25.11

ГТ

Нидерланды

Эквадор

1:1

3.

28.11

ГТ

Швейцария

Бразилия

0:1

4.

28.11

ГТ

Португалия

Уругвай

2:0

5.

30.11

ГТ

Польша

Аргентина

0:2

6.

09.12

1/4

Хорватия

Бразилия

1:1, п. 4:2

7.

09.12

1/4

Нидерланды

Аргентина

2:2, п. 3:4

8.

13.12

1/2

Хорватия

Аргентина

0:3

Европа против Южной Америки на чемпионатах мира

ЧМ

Где проводился

И

В

Н

П

М

О

%

Чемпион

(континент)

1930

Южная Америка

8

3

0

5

10-15

9

37,5

Уругвай

1934

Европа

2

2

0

0

6-3

6

100

Италия

1938

Европа

5

1

1

3

11-14

4

26,7

Италия

1950

Южная Америка

9

3

2

4

16-24

11

40,7

Уругвай

1954

Европа

7

3

1

3

14-19

10

47,6

ФРГ

1958

Европа

12

3

2

7

26-30

11

30,6

Бразилия

1962

Южная Америка

16

5

3

8

24-24

18

37,5

Бразилия

1966

Европа

12

6

2

4

17-11

20

55,6

Англия

1970

Северная Америка

10

3

1

6

11-17

10

33,3

Бразилия

1974

Европа

14

7

6

1

20-7

27

64,3

ФРГ

1978

Южная Америка

13

2

3

8

9-19

9

23,1

Аргентина

1982

Европа

10

6

1

3

20-16

19

63,3

Италия

1986

Северная Америка

14

2

5

7

17-23

11

26,2

Аргентина

1990

Европа

12

4

5

3

11-9

17

47,2

ФРГ

1994

Северная Америка

12

5

2

5

15-17

17

47,2

Бразилия

1998

Европа

15

6

6

3

20-14

24

53,3

Франция

2002

Азия

14

5

2

7

13-16

17

40,5

Бразилия

2006

Европа

10

5

2

3

8-10

17

56,7

Италия

2010

Африка

12

6

3

3

16-12

21

58,3

Испания

2014

Южная Америка

15

5

2

8

18-17

17

37,8

Германия

2018

Европа

13

6

3

4

17-17

21

53,8

Франция

2022

Азия

8

1

3

4

6-12

6

25,0

Итого

243

89

55

99

325-346

322

44,2

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Источник Sport.ua
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