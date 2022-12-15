Аргентина – Франция: статистика на стороне латиноамериканцев

На нынешнем мундиале команды из Старого Света вчистую проиграли спор главным конкурентам – южноамериканцам. На сегодняшний день в 8 очных встречах европейцы одержали всего одну победу в основное время матчей при четырех поражениях, набрав 25,0% от возможного количества очков. В финале, правда, Франция может несколько улучшить сей результат. Но это только позволит избежать антирекорда, установленного в 1978 году в Аргентине – 23,1%.

Между тем европейцы становились чемпионами мира лишь тогда, когда имели лучшие или хотя бы равные показатели в противоборстве с южноамериканцами. Исключением из правил стали ЧМ-1938, который выиграла Италия, и ЧМ-2014, где первенствовала Германия. Кроме того, команды Старого Света лишь дважды добивались триумфа за пределами своего континента - на ЧМ-2010 (Испания) и ЧМ-2014 (Германия). К слову, в случае выигрыша Франции в предстоящем финале, европейцы отпразднуют 90-ю викторию в баталиях с южноамериканцами. Ну а победа Аргентины станет 100-й для команд из Южной Америки в матчах с европейцами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Европа против Южной Америки на ЧМ-2022

8 игр: +1=3-4, 6-12

Дата Стадия Европа Южная Америка Счет 1. 24.11 ГТ Сербия Бразилия 0:2 2. 25.11 ГТ Нидерланды Эквадор 1:1 3. 28.11 ГТ Швейцария Бразилия 0:1 4. 28.11 ГТ Португалия Уругвай 2:0 5. 30.11 ГТ Польша Аргентина 0:2 6. 09.12 1/4 Хорватия Бразилия 1:1, п. 4:2 7. 09.12 1/4 Нидерланды Аргентина 2:2, п. 3:4 8. 13.12 1/2 Хорватия Аргентина 0:3

Европа против Южной Америки на чемпионатах мира