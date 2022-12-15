Аргентина – Франция: статистика на стороне латиноамериканцев
В Катаре европейцы вчистую проиграли спор с южноамериканцами
На нынешнем мундиале команды из Старого Света вчистую проиграли спор главным конкурентам – южноамериканцам. На сегодняшний день в 8 очных встречах европейцы одержали всего одну победу в основное время матчей при четырех поражениях, набрав 25,0% от возможного количества очков. В финале, правда, Франция может несколько улучшить сей результат. Но это только позволит избежать антирекорда, установленного в 1978 году в Аргентине – 23,1%.
Между тем европейцы становились чемпионами мира лишь тогда, когда имели лучшие или хотя бы равные показатели в противоборстве с южноамериканцами. Исключением из правил стали ЧМ-1938, который выиграла Италия, и ЧМ-2014, где первенствовала Германия. Кроме того, команды Старого Света лишь дважды добивались триумфа за пределами своего континента - на ЧМ-2010 (Испания) и ЧМ-2014 (Германия). К слову, в случае выигрыша Франции в предстоящем финале, европейцы отпразднуют 90-ю викторию в баталиях с южноамериканцами. Ну а победа Аргентины станет 100-й для команд из Южной Америки в матчах с европейцами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Европа против Южной Америки на ЧМ-2022
8 игр: +1=3-4, 6-12
|
|
Дата
|
Стадия
|
Европа
|
Южная Америка
|
Счет
|
1.
|
24.11
|
ГТ
|
Сербия
|
Бразилия
|
0:2
|
2.
|
25.11
|
ГТ
|
Нидерланды
|
Эквадор
|
1:1
|
3.
|
28.11
|
ГТ
|
Швейцария
|
Бразилия
|
0:1
|
4.
|
28.11
|
ГТ
|
Португалия
|
Уругвай
|
2:0
|
5.
|
30.11
|
ГТ
|
Польша
|
Аргентина
|
0:2
|
6.
|
09.12
|
1/4
|
Хорватия
|
Бразилия
|
1:1, п. 4:2
|
7.
|
09.12
|
1/4
|
Нидерланды
|
Аргентина
|
2:2, п. 3:4
|
8.
|
13.12
|
1/2
|
Хорватия
|
Аргентина
|
0:3
Европа против Южной Америки на чемпионатах мира
|
ЧМ
|
Где проводился
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Чемпион
|
|
(континент)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1930
|
Южная Америка
|
8
|
3
|
0
|
5
|
10-15
|
9
|
37,5
|
Уругвай
|
1934
|
Европа
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-3
|
6
|
100
|
Италия
|
1938
|
Европа
|
5
|
1
|
1
|
3
|
11-14
|
4
|
26,7
|
Италия
|
1950
|
Южная Америка
|
9
|
3
|
2
|
4
|
16-24
|
11
|
40,7
|
Уругвай
|
1954
|
Европа
|
7
|
3
|
1
|
3
|
14-19
|
10
|
47,6
|
ФРГ
|
1958
|
Европа
|
12
|
3
|
2
|
7
|
26-30
|
11
|
30,6
|
Бразилия
|
1962
|
Южная Америка
|
16
|
5
|
3
|
8
|
24-24
|
18
|
37,5
|
Бразилия
|
1966
|
Европа
|
12
|
6
|
2
|
4
|
17-11
|
20
|
55,6
|
Англия
|
1970
|
Северная Америка
|
10
|
3
|
1
|
6
|
11-17
|
10
|
33,3
|
Бразилия
|
1974
|
Европа
|
14
|
7
|
6
|
1
|
20-7
|
27
|
64,3
|
ФРГ
|
1978
|
Южная Америка
|
13
|
2
|
3
|
8
|
9-19
|
9
|
23,1
|
Аргентина
|
1982
|
Европа
|
10
|
6
|
1
|
3
|
20-16
|
19
|
63,3
|
Италия
|
1986
|
Северная Америка
|
14
|
2
|
5
|
7
|
17-23
|
11
|
26,2
|
Аргентина
|
1990
|
Европа
|
12
|
4
|
5
|
3
|
11-9
|
17
|
47,2
|
ФРГ
|
1994
|
Северная Америка
|
12
|
5
|
2
|
5
|
15-17
|
17
|
47,2
|
Бразилия
|
1998
|
Европа
|
15
|
6
|
6
|
3
|
20-14
|
24
|
53,3
|
Франция
|
2002
|
Азия
|
14
|
5
|
2
|
7
|
13-16
|
17
|
40,5
|
Бразилия
|
2006
|
Европа
|
10
|
5
|
2
|
3
|
8-10
|
17
|
56,7
|
Италия
|
2010
|
Африка
|
12
|
6
|
3
|
3
|
16-12
|
21
|
58,3
|
Испания
|
2014
|
Южная Америка
|
15
|
5
|
2
|
8
|
18-17
|
17
|
37,8
|
Германия
|
2018
|
Европа
|
13
|
6
|
3
|
4
|
17-17
|
21
|
53,8
|
Франция
|
2022
|
Азия
|
8
|
1
|
3
|
4
|
6-12
|
6
|
25,0
|
|
|
Итого
|
243
|
89
|
55
|
99
|
325-346
|
322
|
44,2
|
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