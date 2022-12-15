Мбаппе - лидер по обводкам на ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на первое место по обводкам на ЧМ-2022. Футболист обыграл соперников 21 раз по пути в финал.

Второе место занимает полузащитник Джамал Мусиала из сборной Германии, вылетевшей по итогам группового этапа. Он имеет 19 обводок.

На третьей строчке – форвард сборной Аргентины Лионель Месси (15).

18 декабря Аргентина и Франция сыграют в финале, и именно от двух звезд будет зависеть судьба матча.