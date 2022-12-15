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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 19:05 | Обновлено 15 декабря 2022, 19:10
137
0

Мбаппе - лидер по обводкам на ЧМ

Месси еще может догнать

15 декабря 2022, 19:05 | Обновлено 15 декабря 2022, 19:10
137
0
Мбаппе - лидер по обводкам на ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на первое место по обводкам на ЧМ-2022. Футболист обыграл соперников 21 раз по пути в финал.

Второе место занимает полузащитник Джамал Мусиала из сборной Германии, вылетевшей по итогам группового этапа. Он имеет 19 обводок.

На третьей строчке – форвард сборной Аргентины Лионель Месси (15).

18 декабря Аргентина и Франция сыграют в финале, и именно от двух звезд будет зависеть судьба матча.

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Аргентина - Франция Килиан Мбаппе Лионель Месси
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Источник Sport.ua
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