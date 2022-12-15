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Украина. Премьер лига
15 декабря 2022, 18:59 | Обновлено 15 декабря 2022, 19:09
224
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Шведу не понадобилось времени на адаптацию в Шахтере»

Известный тренер – об украинцах, вернувшихся в УПЛ

15 декабря 2022, 18:59 | Обновлено 15 декабря 2022, 19:09
224
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Шведу не понадобилось времени на адаптацию в Шахтере»
УАФ. Мирон Маркевич

В нынешнем сезоне многие украинцы вернулись из зарубежных чемпионатов в УПЛ. Мирон Маркевич считает, что наиболее удачным оказалось возвращение Марьяна Шведа:

«Я считаю, что среди украинцев, вернувшихся в УПЛ во время войны, лучше себя показал Марьян Швед. Даже несмотря на травму. Ему почти не понадобилось время на адаптацию в «Шахтере». Он сразу включился в игру команды и показал себя. На мой взгляд, это очень талантливый футболист.

Я обеими руками за, чтобы украинцы возвращались в УПЛ в это тяжелое время. Молодые и опытные. Тот же Олейник, который еще во время моей работы в «Металлисте» был одним из лучших игроков, вернулся в Украину. Несмотря на свой уже серьезный футбольный возраст, он смог помочь «Ворскле».

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Мирон Маркевич Марьян Швед Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
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Источник Український футбол
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