Мирон МАРКЕВИЧ: «Шведу не понадобилось времени на адаптацию в Шахтере»
Известный тренер – об украинцах, вернувшихся в УПЛ
В нынешнем сезоне многие украинцы вернулись из зарубежных чемпионатов в УПЛ. Мирон Маркевич считает, что наиболее удачным оказалось возвращение Марьяна Шведа:
«Я считаю, что среди украинцев, вернувшихся в УПЛ во время войны, лучше себя показал Марьян Швед. Даже несмотря на травму. Ему почти не понадобилось время на адаптацию в «Шахтере». Он сразу включился в игру команды и показал себя. На мой взгляд, это очень талантливый футболист.
Я обеими руками за, чтобы украинцы возвращались в УПЛ в это тяжелое время. Молодые и опытные. Тот же Олейник, который еще во время моей работы в «Металлисте» был одним из лучших игроков, вернулся в Украину. Несмотря на свой уже серьезный футбольный возраст, он смог помочь «Ворскле».
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