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15 декабря 2022, 18:22 | Обновлено 15 декабря 2022, 18:50
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0

Ницца - Аталанта. Прогноз и анонс на матч

Прогноз на товарищеский матч

15 декабря 2022, 18:22 | Обновлено 15 декабря 2022, 18:50
51
0
Ницца - Аталанта. Прогноз и анонс на матч

16 декабря на «Альянц Ривьера» пройдет товарищеский матч, в котором «Ницца» встретится с «Аталантой». Старт поединка запланирован на 20:00 по европейскому времени.

«Ницца»

Клуб при новых владельцах вроде бы имеет не только амбиции, но и немалые финансовые возможности, чтобы их подтвердить. Не зря именно «орлята» переманили к себе в 2021-м году Гальтье, что как раз на тот момент сделал сенсационно чемпионом «Лилль». У того на новом месте вышло не все - только 5-е место. В итоге Кристоф отправился в межсезонье в ПСЖ. Сменил его Фавр, что уже поработал тут в 2016-2018 и поднимал команду на 3-е место. Начинал Люсьен плохо, с 2-х побед в 9 первых турах. Но при этом французы выиграли свою группу в Лиге конференций. А на внутренней арене удалось закончить осень серией из 6 туров без поражений. Впрочем, все равно пока что получается держаться только на самом экваторе турнирной таблицы, на 9-м месте.

«Аталанта»

Команда при Гасперини, можно сказать, разбаловал своих болельщиков стабильными и, главное, заметными успехами. На этом фоне иначе, как провал, оценивать итоги прошлого сезона невозможно. После нескольких кряду выигрышей «бронзы» в Серии А «бергамаски» скатились на 8-е место. Тем важнее для Джан Пьеро и его подопечных было получше проявить себя в новом розыгрыше. Вроде бы все получалось, «Богиня» шла среди лидеров. Но начала «хромать» примерно тогда же, когда и в прошлом сезоне, в конце осени. Сначала, после 10 туров без поражений, случились 0-2 дома с «Лацио». После этого еще удалось разобраться с «Эмполи». Но в ноябре уступили не только прямым конкурентам, «Наполи» и «Интеру», но и новичку дивизиона, «Лечче». Что же, пауза наступила для «Аталанты» вовремя, есть возможность обнаружить ошибки и поработать над их исправлением.

Статистика личных встреч

«Ницца» и «Аталанта» впервые сыграют между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы пары довольно равными. Но все-таки потенциал у «Аталанты» повыше, так что поверим в победу Малиновского и компании (коэффициент - 2,3) от Parimatch.

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Источник Sport.ua
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