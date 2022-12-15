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  4. СИДОРЧУК: Трудно понять тех, кто носил на руках, а сейчас ровняет с землей
Украина. Премьер лига
15 декабря 2022, 18:15 |
1152
2

СИДОРЧУК: Трудно понять тех, кто носил на руках, а сейчас ровняет с землей

Капитан «Динамо» – о тяжелой первой части сезона

15 декабря 2022, 18:15 |
1152
2
СИДОРЧУК: Трудно понять тех, кто носил на руках, а сейчас ровняет с землей
ФК Динамо Киев

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук подытожил выступление команды в первой части сезона.

«То, что этот чемпионат не похож на привычный, это понятно. Война. Но я убедился, что чемпионаты и разные первенства, не только футбольные, но и вообще спортивные, должны проводиться. Единственный минус – трансляции, вернее, их отсутствие. Думаю, можно разбавлять «Єдині новини» спортивными состязаниями (не только футболом). И прерывать, когда есть что-то срочное.

Это кому-то может показаться смешным, но нынешний чемпионат является самым конкурентным за последние 7-10 лет. Ты не можешь заранее знать, какая команда отберет очки. Это сейчас самое интересное в УПЛ. Аутсайдеры не видны.



Лига Европы. Не хочется жаловаться и вспоминать, как мы проигрывали. Просто уверен, что если бы мы играли в домашних нормальных условиях, результат был бы иной.

Это был тяжелый период, но мы команда. Игроки и тренер вместе. Побеждаем и проигрываем вместе. Нет смысла перекладывать ответственность на кого-то одного. Мистер и тренерский штаб, я с вами. Мне трудно понять тех, кто еще в 2021 году (когда в Кубке и чемпионате мы добыли в борьбе золотые медали) вас на руках носил, а сейчас ровняет с землей.

В будущее смотрим с оптимизмом. Верю, что по окончании этого сезона у «Динамо» может появиться третья звезда», – написал Сидорчук в инстаграме.

«Динамо» заверщило первую часть чемпионата УПЛ на третьей позиции в турнирной таблице, а также выбыло из еврокубков.

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Сергей Сидорчук Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Комментарии 2
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Gargantua
понять как раз не трудно.
как сказал Навас о фанах своей сборной: когда мы побеждаем они напиваются как свиньи, а когда проигрываем то унижают наших матерей.
примитивные люди всегда так реагируют.
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Mykhailo Stepanov
Ганьба нарікати на умови!
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