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  4. Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «Месси мне как старший брат»
Чемпионат мира
15 декабря 2022, 18:06 |
331
0

Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «Месси мне как старший брат»

Хавбек сборной Аргентины – о капитане команды

15 декабря 2022, 18:06 |
331
0
Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «Месси мне как старший брат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Де Пауль

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль рассказал о важности Лионеля Месси для команды:

«К счастью, у нас есть зверь, Лионель Месси. Мы играем за свою страну, Лео — наш капитан, наш лидер. Он мне как старший брат, я всегда буду его защищать. Мало кто знает, что он делает для того, чтобы всегда быть лучшим.

Я очень рад за него. После всего, что произошло, я хочу, чтобы он был тем, кто наслаждается этим больше всего. Он это заслуживает».

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Источник The Sun
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