Чемпионат мира15 декабря 2022, 18:06 |
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Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «Месси мне как старший брат»
Хавбек сборной Аргентины – о капитане команды
15 декабря 2022, 18:06 |
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль рассказал о важности Лионеля Месси для команды:
«К счастью, у нас есть зверь, Лионель Месси. Мы играем за свою страну, Лео — наш капитан, наш лидер. Он мне как старший брат, я всегда буду его защищать. Мало кто знает, что он делает для того, чтобы всегда быть лучшим.
Я очень рад за него. После всего, что произошло, я хочу, чтобы он был тем, кто наслаждается этим больше всего. Он это заслуживает».
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