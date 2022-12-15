Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «Месси мне как старший брат»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль рассказал о важности Лионеля Месси для команды:

«К счастью, у нас есть зверь, Лионель Месси. Мы играем за свою страну, Лео — наш капитан, наш лидер. Он мне как старший брат, я всегда буду его защищать. Мало кто знает, что он делает для того, чтобы всегда быть лучшим.

Я очень рад за него. После всего, что произошло, я хочу, чтобы он был тем, кто наслаждается этим больше всего. Он это заслуживает».