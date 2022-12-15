Лунин принял участие в тренировочном матче Реала против Леганеса

В рамках подготовки ко второй части клубного сезона чемпионата Испании мадридский «Реал» провел тренировочный матч против представителя Сегунды «Леганеса». Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1.



Вратарь сборной Украины Андрей Лунин принял участие в матче, состоявшем из двух таймов по 30 минут.



В этом сезоне 23-летний Лунин сыграл за мадридский клуб 9 матчей во всех турнирах, пропустив всего 4 гола.