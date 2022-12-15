Испания15 декабря 2022, 17:30 |
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Лунин принял участие в тренировочном матче Реала против Леганеса
Встреча завершилась вничью
15 декабря 2022, 17:30 |
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В рамках подготовки ко второй части клубного сезона чемпионата Испании мадридский «Реал» провел тренировочный матч против представителя Сегунды «Леганеса». Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1.
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин принял участие в матче, состоявшем из двух таймов по 30 минут.
В этом сезоне 23-летний Лунин сыграл за мадридский клуб 9 матчей во всех турнирах, пропустив всего 4 гола.
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