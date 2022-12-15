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  4. Лунин принял участие в тренировочном матче Реала против Леганеса
Испания
15 декабря 2022, 17:30 |
201
0

Лунин принял участие в тренировочном матче Реала против Леганеса

Встреча завершилась вничью

15 декабря 2022, 17:30 |
201
0
Лунин принял участие в тренировочном матче Реала против Леганеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В рамках подготовки ко второй части клубного сезона чемпионата Испании мадридский «Реал» провел тренировочный матч против представителя Сегунды «Леганеса». Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин принял участие в матче, состоявшем из двух таймов по 30 минут.

В этом сезоне 23-летний Лунин сыграл за мадридский клуб 9 матчей во всех турнирах, пропустив всего 4 гола.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Леганес товарищеские матчи
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Источник ФК Реал Мадрид
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