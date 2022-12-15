Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: клубный чемпионат мира пройдет в Марокко
Клубный чемпионат мира
15 декабря 2022, 17:22 |
374
0

Источник: клубный чемпионат мира пройдет в Марокко

Турнир состоится в феврале 2023 года

15 декабря 2022, 17:22 |
374
0
Источник: клубный чемпионат мира пройдет в Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine

Официально ФИФА объявит место проведения клубного чемпионата мира-2022 завтра, 16 февраля. Однако, по информации немецких СМИ, турнир пройдет в Марокко.

Обычно клубный чемпионат мира проходит в декабре, однако в этот раз был перенесен на февраль 2023 года из-за ЧМ-2022 в Катаре. Турнир пройдет с 1 по 11 февраля.

В турнире примут участие победители самых престижных континентальных клубных турниров: испанский «Реал», бразильский «Фламенго», американский «Сиэттл Саундерс», новозеландский «Окленд Сити», марокканский «Видад» и победитель азиатской ЛЧ, который еще не определился.

По теме:
CAS на следующей неделе рассмотрит иск Шахтера к ФИФА на 50 млн евро
ФИФА, помоги. Футболист из Ирана приговорен к смертной казни за протесты
ФИФА открыла дело и против Нидерландов. Все из-за поведения игроков
клубный чемпионат мира по футболу ФИФА
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия прекратила сотрудничество с главным тренером
Футбол | 14 декабря 2022, 16:20 9
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия прекратила сотрудничество с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия прекратила сотрудничество с главным тренером

Юрий Гура отправлен в отставку

НАТО и Евросоюз в ближайшее время призовут россию вывести войска из Украины
Война | 15 декабря 2022, 09:30 8
НАТО и Евросоюз в ближайшее время призовут россию вывести войска из Украины
НАТО и Евросоюз в ближайшее время призовут россию вывести войска из Украины

После нескольких месяцев задержек...

Горячая хорватка получала предложение от футболистов на ЧМ выйти замуж
Футбол | 14.12.2022, 21:01
Горячая хорватка получала предложение от футболистов на ЧМ выйти замуж
Горячая хорватка получала предложение от футболистов на ЧМ выйти замуж
Лионель МЕССИ: «Не думаю, что я смогу сыграть на ЧМ-2026»
Футбол | 15.12.2022, 13:14
Лионель МЕССИ: «Не думаю, что я смогу сыграть на ЧМ-2026»
Лионель МЕССИ: «Не думаю, что я смогу сыграть на ЧМ-2026»
Без очередной сенсации. Сборная Франции уверенно обыграла Марокко
Футбол | 14.12.2022, 22:55
Без очередной сенсации. Сборная Франции уверенно обыграла Марокко
Без очередной сенсации. Сборная Франции уверенно обыграла Марокко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПАЛКИН – о сумме, предлагаемой за Мудрика: «Это не то, что нам нужно»
ПАЛКИН – о сумме, предлагаемой за Мудрика: «Это не то, что нам нужно»
14.12.2022, 17:33 23
Футбол
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
14.12.2022, 05:05 6
Футбол
История Аксель Деспигелере: от секс-символа ЧМ-2014 до убийцы животных
История Аксель Деспигелере: от секс-символа ЧМ-2014 до убийцы животных
14.12.2022, 16:51 2
Футбол
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Не сомневаюсь, что россия снова пойдет на Киев»
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Не сомневаюсь, что россия снова пойдет на Киев»
15.12.2022, 15:11 4
Война
Подгорела попка. Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечину в ринге
Подгорела попка. Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечину в ринге
14.12.2022, 14:33
Бокс
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
15.12.2022, 01:00 2
Футбол
Александр УСИК: «Для меня Виталий Кличко как старший брат»
Александр УСИК: «Для меня Виталий Кличко как старший брат»
14.12.2022, 15:55 1
Бокс
На 41-м году жизни умер экс-игрок сборной Украины
На 41-м году жизни умер экс-игрок сборной Украины
15.12.2022, 10:58
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности