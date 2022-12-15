Источник: клубный чемпионат мира пройдет в Марокко

Официально ФИФА объявит место проведения клубного чемпионата мира-2022 завтра, 16 февраля. Однако, по информации немецких СМИ, турнир пройдет в Марокко.

Обычно клубный чемпионат мира проходит в декабре, однако в этот раз был перенесен на февраль 2023 года из-за ЧМ-2022 в Катаре. Турнир пройдет с 1 по 11 февраля.

В турнире примут участие победители самых престижных континентальных клубных турниров: испанский «Реал», бразильский «Фламенго», американский «Сиэттл Саундерс», новозеландский «Окленд Сити», марокканский «Видад» и победитель азиатской ЛЧ, который еще не определился.