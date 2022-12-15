Это россиянка. Известна следующая соперница Калининой в Лиможе

Анна Блинкова (№80 WTA) в четвертьфинале турнира WTA 125 в Лиможе одолела Ану Богдан из Румынии (№54 WTA).



В полуфинале российская теннисистка сразится против украинки Ангелины Калининой (№47 WTA), которая ранее выбила первую сеяную Чжан Шуай из Китая (№25 WTA).



Лимож. 1/4 финала

Анна Блинкова – Ана Богдан (Румыния) – 6:1, 6:2



Блинкова является самой неприятной соперницей в карьере Калининой. Ранее теннисистки провели 5 матчей, украинка все проиграла.