Это россиянка. Известна следующая соперница Калининой в Лиможе
Ранее Ангелина проиграла ей все пять матчей
Анна Блинкова (№80 WTA) в четвертьфинале турнира WTA 125 в Лиможе одолела Ану Богдан из Румынии (№54 WTA).
В полуфинале российская теннисистка сразится против украинки Ангелины Калининой (№47 WTA), которая ранее выбила первую сеяную Чжан Шуай из Китая (№25 WTA).
Лимож. 1/4 финала
Анна Блинкова – Ана Богдан (Румыния) – 6:1, 6:2
Блинкова является самой неприятной соперницей в карьере Калининой. Ранее теннисистки провели 5 матчей, украинка все проиграла.
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