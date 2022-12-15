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  4. Это россиянка. Известна следующая соперница Калининой в Лиможе
WTA
15 декабря 2022, 17:03 |
584
2

Это россиянка. Известна следующая соперница Калининой в Лиможе

Ранее Ангелина проиграла ей все пять матчей

15 декабря 2022, 17:03 |
584
2
Это россиянка. Известна следующая соперница Калининой в Лиможе
WTA. Ангелина Калинина

Анна Блинкова (№80 WTA) в четвертьфинале турнира WTA 125 в Лиможе одолела Ану Богдан из Румынии (№54 WTA).

В полуфинале российская теннисистка сразится против украинки Ангелины Калининой (№47 WTA), которая ранее выбила первую сеяную Чжан Шуай из Китая (№25 WTA).

Лимож. 1/4 финала
Анна Блинкова – Ана Богдан (Румыния) – 6:1, 6:2

Блинкова является самой неприятной соперницей в карьере Калининой. Ранее теннисистки провели 5 матчей, украинка все проиграла.

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Анна Блинкова Ана Богдан WTA Лимож Ангелина Калинина
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Источник Sport.ua
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Александр Петухов
Пора нарешті взяти реванш!
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0
Andrey_1992
ох і страхомудія ця Блінкова, жирна, наша Геля лялька в порівнянні з кацапкою
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