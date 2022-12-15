ВИДЕО. Стал своим в Лондоне. Арсенал поздравил Зинченко с днем рождения

Лондонский «Арсенал» в своих соцсетях поздравил украинца Александра Зинченко с 26 днем рождения. Игрок за полгода после перехода из «Манчестер Сити» стал своим в новой команде.

Зинченко в нынешнем сезоне провел 11 матчей, а команда лидирует в АПЛ. Сейчас Александр восстанавливается после травмы.