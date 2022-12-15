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Англия
15 декабря 2022, 16:45 |
702
1

ВИДЕО. Стал своим в Лондоне. Арсенал поздравил Зинченко с днем рождения

Игрок провел в новой команде около полугода

15 декабря 2022, 16:45 |
702
1
ВИДЕО. Стал своим в Лондоне. Арсенал поздравил Зинченко с днем рождения
ФК Арсенал

Лондонский «Арсенал» в своих соцсетях поздравил украинца Александра Зинченко с 26 днем рождения. Игрок за полгода после перехода из «Манчестер Сити» стал своим в новой команде.

Зинченко в нынешнем сезоне провел 11 матчей, а команда лидирует в АПЛ. Сейчас Александр восстанавливается после травмы.

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Источник: Арсенал ждет, когда Шахтер определит стоимость Мудрика
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Источник Sport.ua
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Old Т
Тяжёлое детство научило быстро адаптироваться.  В Уфе, Манчестере, теперь  в Лондоне.
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