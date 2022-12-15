Англия15 декабря 2022, 16:45 |
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ВИДЕО. Стал своим в Лондоне. Арсенал поздравил Зинченко с днем рождения
Игрок провел в новой команде около полугода
15 декабря 2022, 16:45 |
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Лондонский «Арсенал» в своих соцсетях поздравил украинца Александра Зинченко с 26 днем рождения. Игрок за полгода после перехода из «Манчестер Сити» стал своим в новой команде.
Зинченко в нынешнем сезоне провел 11 матчей, а команда лидирует в АПЛ. Сейчас Александр восстанавливается после травмы.
🥳 Happy birthday, Alex Zinchenko! ❤️ pic.twitter.com/cCTDtgvxjm— Arsenal (@Arsenal) December 15, 2022
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