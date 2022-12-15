Отчитал министра. лукашенко возмутился отсутствием сборной на ЧМ в Катаре
Диктатор поручил и дал деньги, но результата нет
Диктатор из рб александр лукашенко отчитал на камеру министра спорта сергея ковальчука, предъявив ему претензии касательного того, что футбольная сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, который сейчас проходит в Катаре.
«Идет чемпионат мира по футболу. Я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет наших. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И как бывший футболист, который занимался много футболом, – мне просто страшно становится.
Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. Какие медали «Динамо-Минск» взяло в этом году? Никакие, деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег. А вы отвечаете за эту команду. Я вам поручил – займитесь, и я вам дал деньги», – сказал лукашенко .
Отметим, что сборная рб не смогла пробиться на ЧМ-2022, финишировав последней в своей отборочной группе после национальных команд Бельгии, Уэльса, Чехии и Эстонии.
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