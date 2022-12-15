Отчитал министра. лукашенко возмутился отсутствием сборной на ЧМ в Катаре

Диктатор из рб александр лукашенко отчитал на камеру министра спорта сергея ковальчука, предъявив ему претензии касательного того, что футбольная сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, который сейчас проходит в Катаре.



«Идет чемпионат мира по футболу. Я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет наших. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И как бывший футболист, который занимался много футболом, – мне просто страшно становится.



Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. Какие медали «Динамо-Минск» взяло в этом году? Никакие, деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег. А вы отвечаете за эту команду. Я вам поручил – займитесь, и я вам дал деньги», – сказал лукашенко .



Отметим, что сборная рб не смогла пробиться на ЧМ-2022, финишировав последней в своей отборочной группе после национальных команд Бельгии, Уэльса, Чехии и Эстонии.