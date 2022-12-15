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15 декабря 2022, 14:57 | Обновлено 15 декабря 2022, 15:11
256
0

ВИДЕО. Успех Франции, проблемы Роналду, ставим на Вильярреал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

15 декабря 2022, 14:57 | Обновлено 15 декабря 2022, 15:11
256
0
ВИДЕО. Успех Франции, проблемы Роналду, ставим на Вильярреал

1. Франция – шестая сборная в истории ЧМ с двумя финалами подряд
2. Интер отказался менять Дюмфриса на Томмиасу
3. У Криштиану Роналду не все гладко в отношениях с агентом
4. Прогноз на матч Астон Вилла – Вильярреал

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Источник Sport.ua
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