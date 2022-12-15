Сергей РЕБРОВ: «Возглавить сборную Украины или Динамо? Так вопрос не стоит»

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров готов вернуться работать в Украину после того, как летом завершится его контракт в ОАЭ.

Однако Ребров сейчас не готов выбирать между возможным возвращением в «Динамо» или работой в сборной Украины, о чем говорят последние месяцы.

«Возвращение в «Динамо»? Все возможно. Мой контракт заканчивается в июне, и потом я готов. Я уже говорил, что готов работать в Украине, с удовольствием буду это делать».

«Динамо» или сборная Украины? Когда будет такой вопрос, тогда и буду выбирать. Сейчас так вопрос не стоит», — сказал Ребров.

По информации СМИ, Ребров — главный претендент на пост тренера сборной Украины, но УАФ нужно ждать, когда завершится контракт тренера в ОАЭ.