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  4. Сергей РЕБРОВ: «Возглавить сборную Украины или Динамо? Так вопрос не стоит»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2022, 14:50 |
1045
0

Сергей РЕБРОВ: «Возглавить сборную Украины или Динамо? Так вопрос не стоит»

Наставник не против вернуться в Украину

15 декабря 2022, 14:50 |
1045
0
Сергей РЕБРОВ: «Возглавить сборную Украины или Динамо? Так вопрос не стоит»
ФК Аль-Айн

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров готов вернуться работать в Украину после того, как летом завершится его контракт в ОАЭ.

Однако Ребров сейчас не готов выбирать между возможным возвращением в «Динамо» или работой в сборной Украины, о чем говорят последние месяцы.

«Возвращение в «Динамо»? Все возможно. Мой контракт заканчивается в июне, и потом я готов. Я уже говорил, что готов работать в Украине, с удовольствием буду это делать».

«Динамо» или сборная Украины? Когда будет такой вопрос, тогда и буду выбирать. Сейчас так вопрос не стоит», — сказал Ребров.

По информации СМИ, Ребров — главный претендент на пост тренера сборной Украины, но УАФ нужно ждать, когда завершится контракт тренера в ОАЭ.

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Динамо Киев Сергей Ребров сборная Украины по футболу
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