Реал доволен игрой защитника Шахтера, готов выложить 10 миллионов евро
Винисиус Тобиас вряд ли вернется в Украину
По информации Marca, руководство «Реала» склоняется к тому, чтобы активировать опцию выкупа правого защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса.
18-летний игрок после начала полномасштабного вторжения россии в Украину перебрался в мадридскую команду на правах аренды с возможностью выкупа.
Выступления Тобиаса за молодежку «Реала» убедили клуб, что стоит потратить 10 миллионов евро и оформить полноценный трансфер.
Легенда «Реала» Рауль, который сейчас работает с «Кастильей», недавно заявил, что доволен выступлениями Винисиуса, который в нынешнем сезоне провел 15 матчей и сделал 4 ассиста.
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