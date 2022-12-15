Реал доволен игрой защитника Шахтера, готов выложить 10 миллионов евро

По информации Marca, руководство «Реала» склоняется к тому, чтобы активировать опцию выкупа правого защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса.

18-летний игрок после начала полномасштабного вторжения россии в Украину перебрался в мадридскую команду на правах аренды с возможностью выкупа.

Выступления Тобиаса за молодежку «Реала» убедили клуб, что стоит потратить 10 миллионов евро и оформить полноценный трансфер.

Легенда «Реала» Рауль, который сейчас работает с «Кастильей», недавно заявил, что доволен выступлениями Винисиуса, который в нынешнем сезоне провел 15 матчей и сделал 4 ассиста.