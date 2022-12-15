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  4. Ангелина Калинина – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 декабря 2022, 13:55 |
131
0

Ангелина Калинина – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию 1/4 финала в Лиможе

15 декабря 2022, 13:55 |
131
0
Ангелина Калинина – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

15 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе.

В матче 1/4 финала украинка сразится против первой сеяной китаянки Чжан Шуай (№25 WTA). Матч состоится вторым запуском после парной встречи Понше / Ворачова – Барнетт / Николллз, ориентировочное время начала – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Аны Богдан (№54 WTA) или Анны Блинковой (№80 WTA).

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Источник Sport.ua
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