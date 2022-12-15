Ангелина Калинина – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе.

В матче 1/4 финала украинка сразится против первой сеяной китаянки Чжан Шуай (№25 WTA). Матч состоится вторым запуском после парной встречи Понше / Ворачова – Барнетт / Николллз, ориентировочное время начала – 14:00 по Киеву.

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Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Аны Богдан (№54 WTA) или Анны Блинковой (№80 WTA).

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