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Чемпионат Украины
15 декабря 2022, 10:37 | Обновлено 15 декабря 2022, 10:45
634
0

Зинченко и Степаненко стали дипломированными тренерами

Футболисту уже могут тренировать

15 декабря 2022, 10:37 | Обновлено 15 декабря 2022, 10:45
634
0
Зинченко и Степаненко стали дипломированными тренерами
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Действующие украинские футболисты Александр Зинченко и Тарас Степаненко, а также Виталий Мандзюк, Олег Голодюк и Руслан Фомин, которые еще не так давно выходили на футбольное поле, получили диплом тренера категории В.

Став дипломированными специалистами, они, согласно полученное категории, могут работать в должности главного тренера команд Второй лиги и ассистентом в Первой лиге Украины.

На данное потоке обучения в Лицензионном центре Украинской ассоциации футбола вместе с Зинченко и Степаненко учились всего 28 человек, среди которых много известных в прошлом футболистов.

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Тарас Степаненко Александр Зинченко Ассоциация футзала Украины
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