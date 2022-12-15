Зинченко и Степаненко стали дипломированными тренерами
Футболисту уже могут тренировать
Действующие украинские футболисты Александр Зинченко и Тарас Степаненко, а также Виталий Мандзюк, Олег Голодюк и Руслан Фомин, которые еще не так давно выходили на футбольное поле, получили диплом тренера категории В.
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Став дипломированными специалистами, они, согласно полученное категории, могут работать в должности главного тренера команд Второй лиги и ассистентом в Первой лиге Украины.
На данное потоке обучения в Лицензионном центре Украинской ассоциации футбола вместе с Зинченко и Степаненко учились всего 28 человек, среди которых много известных в прошлом футболистов.
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