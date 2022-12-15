А играть за Украину? Сын украинского экс-футболиста попал в сборную Италии

14-летний нападающий «Сампдории» Томас Светкин, у которого украинское корни, был вызван в сборную Италии U-15.

Отец Томаса, Сергей, родился в Тернополе, где занимался футболом на детском и юношеском уровнях. Вскоре он переехал на Апеннинский полуостров, женился на итальянке и помог сыну сделать первые шаги в футболе.

Сейчас Томас Светкин выступает за молодежную команду «Сампдории», а недавно получил приглашение на просмотр в юношескую национальную команду Италии U-15. Несмотря на это, отец футболиста уверяет, что приглашение от Украины не собираются игнорировать:

«Мы бы поехали. От такого варианта не отказываемся. В жилах Томаса тоже течет украинская кровь. Посмотрим, как завершится история со сборной Италии. Пока Томасу только 14 лет. Что-то еще очень тяжело говорить о его выступлениях за сборную.

Нужно думать только об успешном футболе на клубном уровне. А дальше будем принимать решение, за какую сборную играть».