А играть за Украину? Сын украинского экс-футболиста попал в сборную Италии
Томас Светкин не исключает возможности играть за украинскую сборную
14-летний нападающий «Сампдории» Томас Светкин, у которого украинское корни, был вызван в сборную Италии U-15.
Отец Томаса, Сергей, родился в Тернополе, где занимался футболом на детском и юношеском уровнях. Вскоре он переехал на Апеннинский полуостров, женился на итальянке и помог сыну сделать первые шаги в футболе.
Сейчас Томас Светкин выступает за молодежную команду «Сампдории», а недавно получил приглашение на просмотр в юношескую национальную команду Италии U-15. Несмотря на это, отец футболиста уверяет, что приглашение от Украины не собираются игнорировать:
«Мы бы поехали. От такого варианта не отказываемся. В жилах Томаса тоже течет украинская кровь. Посмотрим, как завершится история со сборной Италии. Пока Томасу только 14 лет. Что-то еще очень тяжело говорить о его выступлениях за сборную.
Нужно думать только об успешном футболе на клубном уровне. А дальше будем принимать решение, за какую сборную играть».
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