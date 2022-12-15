Дидье ДЕШАМ: «Это не та Аргентина, с которой мы играли 4 года назад»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение о команде Аргентины, с которой его подопечные в воскресенье, 18 декабря, встретятся в финале мундиаля.

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«У этой команды есть очень классный игрок, и это Месси, который делает разницу. Нас ждет большая битва. Аргентина – агрессивная команда, но это хорошая агрессия.

Месси великолепен со старта турнира. Четыре года назад все было иначе. Он начал матч не на той позиции, где мы ожидали, а заканчивал его нападающим. Сейчас у них есть нападающий, а у Месси много свободы. Он часто встречается с мячом и выглядит так, словно он в отличной форме.

Месси – лучший игрок мира или один из лучших. Нам придется поработать, чтобы как можно лучше ограничить его влияние на игру. Они тоже сделают это с некоторыми из моих игроков. Но это не та Аргентина, с которой мы играли четыре года назад, – рассказал Дешам.

На ЧМ-2018 сборная Франции выиграла у Аргентины (4:3) в поединке 1/8 финала.