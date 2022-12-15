Тео Эрнандес стал автором одного из самых ранних голов в полуфиналах ЧМ
Ворота марокканцев защитник сборной Франции поразил на 5-й минуте встречи
Тео Эрнандес стал автором одного из самых ранних голов в полуфиналах чемпионатов мира. Счет в матче с Марокко 25-летний защитник сборной Франции поразил уже на 5-й минуте. Меньше времени от начала встречи на взятие ворот соперников на этой стадии понадобилось только трем игрокам, причем последний раз еще в 1958 году.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние голы в полуфиналах чемпионатов мира
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
ЧМ
|
1'
|
Арне НЮБЕРГ
|
Швеция
|
Венгрия
|
1:5
|
1938
|
2'
|
ВАВА
|
Бразилия
|
Франция
|
5:2
|
1958
|
4'
|
Джордже ВУЯДИНОВИЧ
|
Югославия
|
Уругвай
|
1:6
|
1930
|
5'
|
Киран ТРИППЬЕР
|
Англия
|
Хорватия
|
1:2
|
2018
|
5'
|
Тео ЭРНАНДЕС
|
Франция
|
Марокко
|
2:0
|
2022
|
8'
|
Роберто БОНИСЕНЬЯ
|
Италия
|
ФРГ
|
4:3
|
1970
|
9'
|
Жюст ФОНТЕН
|
Франция
|
Бразилия
|
2:5
|
1958
|
9'
|
ГАРРИНЧА
|
Бразилия
|
Чили
|
4:2
|
1962
|
9'
|
Андреас БРЕМЕ
|
ФРГ
|
Франция
|
2:0
|
1986
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