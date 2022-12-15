Тео Эрнандес стал автором одного из самых ранних голов в полуфиналах ЧМ

Тео Эрнандес стал автором одного из самых ранних голов в полуфиналах чемпионатов мира. Счет в матче с Марокко 25-летний защитник сборной Франции поразил уже на 5-й минуте. Меньше времени от начала встречи на взятие ворот соперников на этой стадии понадобилось только трем игрокам, причем последний раз еще в 1958 году.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние голы в полуфиналах чемпионатов мира