Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тео Эрнандес стал автором одного из самых ранних голов в полуфиналах ЧМ
Чемпионат мира
15 декабря 2022, 04:40 |
93
0

Тео Эрнандес стал автором одного из самых ранних голов в полуфиналах ЧМ

Ворота марокканцев защитник сборной Франции поразил на 5-й минуте встречи

15 декабря 2022, 04:40 |
93
0
Тео Эрнандес стал автором одного из самых ранних голов в полуфиналах ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Тео Эрнандес стал автором одного из самых ранних голов в полуфиналах чемпионатов мира. Счет в матче с Марокко 25-летний защитник сборной Франции поразил уже на 5-й минуте. Меньше времени от начала встречи на взятие ворот соперников на этой стадии понадобилось только трем игрокам, причем последний раз еще в 1958 году.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние голы в полуфиналах чемпионатов мира

Минута

Игрок

Сборная

Соперник

Счет

ЧМ

1'

Арне НЮБЕРГ

Швеция

Венгрия

1:5

1938

2'

ВАВА

Бразилия

Франция

5:2

1958

4'

Джордже ВУЯДИНОВИЧ

Югославия

Уругвай

1:6

1930

5'

Киран ТРИППЬЕР

Англия

Хорватия

1:2

2018

5'

Тео ЭРНАНДЕС

Франция

Марокко

2:0

2022

8'

Роберто БОНИСЕНЬЯ

Италия

ФРГ

4:3

1970

9'

Жюст ФОНТЕН

Франция

Бразилия

2:5

1958

9'

ГАРРИНЧА

Бразилия

Чили

4:2

1962

9'

Андреас БРЕМЕ

ФРГ

Франция

2:0

1986
По теме:
Рандаль КОЛО МУАНИ: «Я все еще сплю, мне трудно проснуться»
В Монпелье из-за конфликта фанатов погиб 14-летний ребенок
Тео ЭРНАНДЕС: «Мы проделали хорошую работу»
сборная Марокко по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу Тео Эрнандес Франция - Марокко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франция вышла в финал ЧМ-2022, победа Прометея, поражение Костюк
Футбол | 15 декабря 2022, 02:00 0
Франция вышла в финал ЧМ-2022, победа Прометея, поражение Костюк
Франция вышла в финал ЧМ-2022, победа Прометея, поражение Костюк

Главные новости за 14 декабря на Sport.ua

Суд арестовал Premier Palace в Киеве, который принадлежит президенту цска м
Война | 14 декабря 2022, 20:30 4
Суд арестовал Premier Palace в Киеве, который принадлежит президенту цска м
Суд арестовал Premier Palace в Киеве, который принадлежит президенту цска м

Под арест попали 7 отелей группы VS Energy россиянина Евгения Гинера

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 15.12.2022, 01:00
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
ПАЛКИН – о сумме, предлагаемой за Мудрика: «Это не то, что нам нужно»
Футбол | 14.12.2022, 17:33
ПАЛКИН – о сумме, предлагаемой за Мудрика: «Это не то, что нам нужно»
ПАЛКИН – о сумме, предлагаемой за Мудрика: «Это не то, что нам нужно»
Франция – Марокко – 2:0. Французы снова в финале! Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.12.2022, 23:23
Франция – Марокко – 2:0. Французы снова в финале! Видео голов и обзор матча
Франция – Марокко – 2:0. Французы снова в финале! Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Україні запустили кампанію Light up Christmas for Ukrainians
В Україні запустили кампанію Light up Christmas for Ukrainians
13.12.2022, 12:50
Другие виды
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
13.12.2022, 22:57 56
Футбол
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
13.12.2022, 14:10 5
Футбол
Удары по Киеву и области. Рашисты с утра атакуют дронами
Удары по Киеву и области. Рашисты с утра атакуют дронами
14.12.2022, 08:33
Война
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
13.12.2022, 14:25 6
Футбол
Подгорела попка. Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечину в ринге
Подгорела попка. Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечину в ринге
14.12.2022, 14:33
Бокс
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
14.12.2022, 11:18 4
Футбол
Трансферные страсти Шахтера не только по Мудрику, вызовы Ротаня и Шевченко
Трансферные страсти Шахтера не только по Мудрику, вызовы Ротаня и Шевченко
13.12.2022, 06:14
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности