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15 декабря 2022, 03:55 | Обновлено 15 декабря 2022, 03:56
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря

Важные события во всех видах спорта

15 декабря 2022, 03:55 | Обновлено 15 декабря 2022, 03:56
48
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря
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В четверг, 15 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

14:45 Аль-Наср – Аль-Дафра

1.68 – 3.96 – 4.12

19:30 Севилья – Волендам

1.20 – 6.60 – 12.00

19:45 Русенгорд (Ж) – Бавария (Ж)

20.00 – 9.90 – 1.07

20:30 Бургос – Атлетик

7.90 – 4.64 – 1.38

22:00 Астон Вилла – Вильярреал

2.09 – 3.70 – 3.16

22:00 Бенфика (Ж) – Барселона (Ж)

39.00 – 21.00 – 1.01

22:00 Арсенал (Ж) – Лион (Ж)

2.78 – 3.44 – 2.29

ТЕННИС

13:30 Чжан Шуай – Ангелина Калинина

2.35 – 1.67

19:30 Оксана Калашникова / Марта Костюк – Анна Блинкова / Анастасия Детюк

1.62 – 2.22

ГАНДБОЛ

21:45 Нант – Барселона

3.48 – 10.50 – 1.45

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Источник Sport.ua
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