СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря
Важные события во всех видах спорта
В четверг, 15 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
14:45 Аль-Наср – Аль-Дафра
19:30 Севилья – Волендам
19:45 Русенгорд (Ж) – Бавария (Ж)
20:30 Бургос – Атлетик
22:00 Астон Вилла – Вильярреал
22:00 Бенфика (Ж) – Барселона (Ж)
22:00 Арсенал (Ж) – Лион (Ж)
ТЕННИС
13:30 Чжан Шуай – Ангелина Калинина
19:30 Оксана Калашникова / Марта Костюк – Анна Блинкова / Анастасия Детюк
ГАНДБОЛ
21:45 Нант – Барселона
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