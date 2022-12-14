ВИДЕО. Франция удвоила перевес. Коло Муани вышел на замену и забил

14 декабря в Катаре проходит второй полуфинальный поединок ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко.

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Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Победитель встречи сыграет в финале против сборной Аргентины.

Во втором тайме Франция удвоила перевес. Коло Муани вышел на замену и забил после удара Мбаппе и рикошета от защитника.

ГОЛ! 2:0. Коло Муани, 79 мин.