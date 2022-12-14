Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Франция удвоила перевес. Коло Муани вышел на замену и забил
Чемпионат мира
14 декабря 2022, 22:45 | Обновлено 14 декабря 2022, 22:50
1000
0

ВИДЕО. Франция удвоила перевес. Коло Муани вышел на замену и забил

Сборная Франции побеждает Марокко и близка к выходу в финал ЧМ-2022

14 декабря 2022, 22:45 | Обновлено 14 декабря 2022, 22:50
1000
0
ВИДЕО. Франция удвоила перевес. Коло Муани вышел на замену и забил
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в Катаре проходит второй полуфинальный поединок ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Победитель встречи сыграет в финале против сборной Аргентины.

Во втором тайме Франция удвоила перевес. Коло Муани вышел на замену и забил после удара Мбаппе и рикошета от защитника.

ГОЛ! 2:0. Коло Муани, 79 мин.

По теме:
Франция – первая за 20 лет сборная, которая вышла в финал ЧМ дважды подряд
Определились команды, которые в финале разыграют трофей чемпионата мира
Без очередной сенсации. Сборная Франции уверенно обыграла Марокко
сборная Марокко по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу видео голов и обзор Рандаль Коло Муани Франция - Марокко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал
Футбол | 14 декабря 2022, 10:15 37
Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал
Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал

Все произойдет в начале 2023 года

Франция – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 14 декабря 2022, 22:00 0
Франция – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Франция – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор полуфинального матча чемпионата мира 2022

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 14.12.2022, 14:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13.12.2022, 23:20
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Бразильский экс-игрок сборной рф: «Скоро Евросоюз извинится перед россией»
Футбол | 14.12.2022, 17:10
Бразильский экс-игрок сборной рф: «Скоро Евросоюз извинится перед россией»
Бразильский экс-игрок сборной рф: «Скоро Евросоюз извинится перед россией»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
14.12.2022, 11:18 4
Футбол
Разведка рассказала, сколько больших ракетных ударов может нанести россия
Разведка рассказала, сколько больших ракетных ударов может нанести россия
12.12.2022, 18:11
Война
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
13.12.2022, 22:57 56
Футбол
Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»
Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»
13.12.2022, 05:42 3
Футбол
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
13.12.2022, 11:45 42
Бокс
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
12.12.2022, 19:37 5
Хоккей
Лука МОДРИЧ: «Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти»
Лука МОДРИЧ: «Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти»
14.12.2022, 05:50 14
Футбол
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
13.12.2022, 07:35 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности