Чемпионат мира14 декабря 2022, 22:45 | Обновлено 14 декабря 2022, 22:50
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ВИДЕО. Франция удвоила перевес. Коло Муани вышел на замену и забил
Сборная Франции побеждает Марокко и близка к выходу в финал ЧМ-2022
14 декабря 2022, 22:45 | Обновлено 14 декабря 2022, 22:50
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14 декабря в Катаре проходит второй полуфинальный поединок ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Победитель встречи сыграет в финале против сборной Аргентины.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Во втором тайме Франция удвоила перевес. Коло Муани вышел на замену и забил после удара Мбаппе и рикошета от защитника.
ГОЛ! 2:0. Коло Муани, 79 мин.
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