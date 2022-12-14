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  4. Милош НИНКОВИЧ: «Динамо – это Барселона восточной Европы»
Украина. Премьер лига
14 декабря 2022, 20:03 |
301
4

Милош НИНКОВИЧ: «Динамо – это Барселона восточной Европы»

Сербский хавбек – о выступлении за «Динамо»

14 декабря 2022, 20:03 |
301
4
Милош НИНКОВИЧ: «Динамо – это Барселона восточной Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Нинкович

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Милош Нинкович вспомнил свой период выступлений за киевский клуб (2004 – 2014 годы):

«Прежде всего для меня «Динамо» – это «Барселона» Восточной Европы. Я провел девять прекрасных лет в Киеве. Если бы не «Динамо», я никогда не сыграл бы в Лиге чемпионов и не попал на Чемпионат мира.

Первый самый памятный момент – это подписание контракта. В 19 лет оказаться в «Динамо» это нечто фантастическое. Второе – участие в ЛЧ и матче против таких команд как «Барселона», «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

Третье – знакомство с Андреем Шевченко, который для меня был лучшим нападающим за последние двадцать лет».

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Милош Нинкович Динамо Киев
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Источник 1927.kiev.ua
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donnerwetter
 Я уже и забыл про сербский след в Динамо. Но 10 лет и 14 голов  это огого...
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