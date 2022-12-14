Милош НИНКОВИЧ: «Динамо – это Барселона восточной Европы»
Сербский хавбек – о выступлении за «Динамо»
Бывший полузащитник «Динамо» Киев Милош Нинкович вспомнил свой период выступлений за киевский клуб (2004 – 2014 годы):
«Прежде всего для меня «Динамо» – это «Барселона» Восточной Европы. Я провел девять прекрасных лет в Киеве. Если бы не «Динамо», я никогда не сыграл бы в Лиге чемпионов и не попал на Чемпионат мира.
Первый самый памятный момент – это подписание контракта. В 19 лет оказаться в «Динамо» это нечто фантастическое. Второе – участие в ЛЧ и матче против таких команд как «Барселона», «Интер» и «Манчестер Юнайтед».
Третье – знакомство с Андреем Шевченко, который для меня был лучшим нападающим за последние двадцать лет».
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