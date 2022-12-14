Дмитрий СЕМЕНОВ: «Хотел бы обменяться футболками с Модричем»
Защитник «Кривбасса» ответил на вопросы болельщиков клуба
Защитник криворожского «Кривбасса» Дмитрий Семенов ответил на вопросы болельщиков клуба в соцсетях. В настоящее время он проходит курс реабилитации после травмы.
– Реабилитация проходит хорошо. Поддержали многие люди. Даже те, от кого этого не ожидал. Но, прежде всего, благодарность ФК «Кривбасс».
– Видишь ли «Кривбасс» в еврокубках и как скоро?
– Конечно, вижу. Но всему свое время. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее.
– Твоя команда мечты?
– Ван дер Сар – Дани Алвес, Фабио Каннаваро, Серхио Рамос, Марселу – Канте, Модрич, Иньеста, Роналдиньо – Месси, Криштиану Роналду.
– Твоя команда мечты из действующих футболистов?
– Куртуа, Канселу, Диаш, Бонуччи, Робертсон, Канте, Модрич, Де Брюйне, Месси, Бензема, Мбаппе.
– Каких результатов ждешь от «Кривбасса» в конце сезона?
– Конечно, хотелось бы как можно больше побед и занять достойное место в турнирной таблице.
– Кого из легионеров чемпионата Украины хотел бы видеть своим напарником в связке?
– Александра Драговича, экс-защитника «Динамо».
– С каким игроком хотел бы обменяться футболками?
– С Лукой Модричем.
– Месси или Роналду?
– Лионель Месси.
– В какой из пяти топ-лег ты хотел бы играть в будущем?
– Англия.
– С каким популярным человеком выпил бы чашку кофе?
– Алекс Фергюсон.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец переписывает историю
Легенда английского футбола до сих пор считает звездного аргентинца лучшим игроком