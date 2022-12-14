Дмитрий СЕМЕНОВ: «Хотел бы обменяться футболками с Модричем»

Защитник криворожского «Кривбасса» Дмитрий Семенов ответил на вопросы болельщиков клуба в соцсетях. В настоящее время он проходит курс реабилитации после травмы.



– Реабилитация проходит хорошо. Поддержали многие люди. Даже те, от кого этого не ожидал. Но, прежде всего, благодарность ФК «Кривбасс».



– Видишь ли «Кривбасс» в еврокубках и как скоро?

– Конечно, вижу. Но всему свое время. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее.



– Твоя команда мечты?

– Ван дер Сар – Дани Алвес, Фабио Каннаваро, Серхио Рамос, Марселу – Канте, Модрич, Иньеста, Роналдиньо – Месси, Криштиану Роналду.



– Твоя команда мечты из действующих футболистов?

– Куртуа, Канселу, Диаш, Бонуччи, Робертсон, Канте, Модрич, Де Брюйне, Месси, Бензема, Мбаппе.



– Каких результатов ждешь от «Кривбасса» в конце сезона?

– Конечно, хотелось бы как можно больше побед и занять достойное место в турнирной таблице.



– Кого из легионеров чемпионата Украины хотел бы видеть своим напарником в связке?

– Александра Драговича, экс-защитника «Динамо».



– С каким игроком хотел бы обменяться футболками?

– С Лукой Модричем.



– Месси или Роналду?

– Лионель Месси.



– В какой из пяти топ-лег ты хотел бы играть в будущем?

– Англия.



– С каким популярным человеком выпил бы чашку кофе?

– Алекс Фергюсон.