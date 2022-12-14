Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий СЕМЕНОВ: «Хотел бы обменяться футболками с Модричем»
Украина. Премьер лига
14 декабря 2022, 18:43 | Обновлено 14 декабря 2022, 19:00
368
0

Дмитрий СЕМЕНОВ: «Хотел бы обменяться футболками с Модричем»

Защитник «Кривбасса» ответил на вопросы болельщиков клуба

14 декабря 2022, 18:43 | Обновлено 14 декабря 2022, 19:00
368
0
Дмитрий СЕМЕНОВ: «Хотел бы обменяться футболками с Модричем»
ФК Кривбасс. Дмитрий Семенов

Защитник криворожского «Кривбасса» Дмитрий Семенов ответил на вопросы болельщиков клуба в соцсетях. В настоящее время он проходит курс реабилитации после травмы.

– Реабилитация проходит хорошо. Поддержали многие люди. Даже те, от кого этого не ожидал. Но, прежде всего, благодарность ФК «Кривбасс».

– Видишь ли «Кривбасс» в еврокубках и как скоро?
– Конечно, вижу. Но всему свое время. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее.

– Твоя команда мечты?
– Ван дер Сар – Дани Алвес, Фабио Каннаваро, Серхио Рамос, Марселу – Канте, Модрич, Иньеста, Роналдиньо – Месси, Криштиану Роналду.

– Твоя команда мечты из действующих футболистов?
– Куртуа, Канселу, Диаш, Бонуччи, Робертсон, Канте, Модрич, Де Брюйне, Месси, Бензема, Мбаппе.

– Каких результатов ждешь от «Кривбасса» в конце сезона?
– Конечно, хотелось бы как можно больше побед и занять достойное место в турнирной таблице.

– Кого из легионеров чемпионата Украины хотел бы видеть своим напарником в связке?
– Александра Драговича, экс-защитника «Динамо».

– С каким игроком хотел бы обменяться футболками?
– С Лукой Модричем.

– Месси или Роналду?
– Лионель Месси.

– В какой из пяти топ-лег ты хотел бы играть в будущем?
– Англия.

– С каким популярным человеком выпил бы чашку кофе?
– Алекс Фергюсон.

По теме:
Лука МОДРИЧ: «Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти»
Модричу покорилось историческое достижение на ЧМ
Месси или Модрич? Составы на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина - Хорватия
Кривбасс Кривой Рог Дмитрий Семенов Лука Модрич
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
Футбол | 13 декабря 2022, 22:51 3
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях

Аргентинец переписывает историю

«Ничего не поменялось». Руни вспомнил свой твит 10-летней давности о Месси
Футбол | 14 декабря 2022, 18:40 0
«Ничего не поменялось». Руни вспомнил свой твит 10-летней давности о Месси
«Ничего не поменялось». Руни вспомнил свой твит 10-летней давности о Месси

Легенда английского футбола до сих пор считает звездного аргентинца лучшим игроком

Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13.12.2022, 23:20
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 14.12.2022, 14:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
CAS на следующей неделе рассмотрит иск Шахтера к ФИФА на 50 млн евро
Футбол | 14.12.2022, 17:10
CAS на следующей неделе рассмотрит иск Шахтера к ФИФА на 50 млн евро
CAS на следующей неделе рассмотрит иск Шахтера к ФИФА на 50 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
12.12.2022, 16:29 1
Футбол
Подгорела попка. Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечину в ринге
Подгорела попка. Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечину в ринге
14.12.2022, 14:33
Бокс
Если путин умрет. Зеленский уверен, что война остановится
Если путин умрет. Зеленский уверен, что война остановится
12.12.2022, 16:49 18
Война
Удары по Киеву и области. Рашисты с утра атакуют дронами
Удары по Киеву и области. Рашисты с утра атакуют дронами
14.12.2022, 08:33
Война
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
14.12.2022, 11:18 4
Футбол
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
13.12.2022, 14:10 5
Футбол
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
13.12.2022, 14:25 6
Футбол
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
13.12.2022, 07:35 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности