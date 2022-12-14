ФОТО. Стаховский принял участие в обмене пленных на Донбассе
Сергей шокирован тем, что увидел
14 декабря Украина провела очередной обмен пленными. В этот раз удалось вернуть 64 военных ВСУ, воевавших на Донецком и Луганском направлениях.
Забрать освобожденных из плена и тела погибших украинских героев помогал экс-теннисист Сергей Стаховский.
«Несокрушимые возвращаются! Поклон им и уважение. Честь вернувшимся на щите.
Больно и радостно одновременно радостно видеть светлые лица наших защитников! Больно видеть кем воюет московия… заключенные, которым пообещали стереть все их криминальное прошлое за 6 месяцев службы в чвк вагнер….
Наша земля.
Наша сила
Наша правда
Слава Украине», – написал Стаховский в фейсбуке.
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