ФОТО. Стаховский принял участие в обмене пленных на Донбассе

14 декабря Украина провела очередной обмен пленными. В этот раз удалось вернуть 64 военных ВСУ, воевавших на Донецком и Луганском направлениях.



Забрать освобожденных из плена и тела погибших украинских героев помогал экс-теннисист Сергей Стаховский.



«Несокрушимые возвращаются! Поклон им и уважение. Честь вернувшимся на щите.

Больно и радостно одновременно радостно видеть светлые лица наших защитников! Больно видеть кем воюет московия… заключенные, которым пообещали стереть все их криминальное прошлое за 6 месяцев службы в чвк вагнер….

Наша земля.

Наша сила

Наша правда

Слава Украине», – написал Стаховский в фейсбуке.