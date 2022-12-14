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14 декабря 2022, 17:31 | Обновлено 14 декабря 2022, 17:38
149
1

ФОТО. Стаховский принял участие в обмене пленных на Донбассе

Сергей шокирован тем, что увидел

14 декабря 2022, 17:31 | Обновлено 14 декабря 2022, 17:38
149
1
ФОТО. Стаховский принял участие в обмене пленных на Донбассе
Инстограмм. Сергей Стаховский (справа)

14 декабря Украина провела очередной обмен пленными. В этот раз удалось вернуть 64 военных ВСУ, воевавших на Донецком и Луганском направлениях.

Забрать освобожденных из плена и тела погибших украинских героев помогал экс-теннисист Сергей Стаховский.

«Несокрушимые возвращаются! Поклон им и уважение. Честь вернувшимся на щите.

Больно и радостно одновременно радостно видеть светлые лица наших защитников! Больно видеть кем воюет московия… заключенные, которым пообещали стереть все их криминальное прошлое за 6 месяцев службы в чвк вагнер….

Наша земля.
Наша сила
Наша правда
Слава Украине», – написал Стаховский в фейсбуке.

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Remark
Да, вот это точно! Очень больно осознавать и понимать, что Украины теряет в основном цвет нации, а оркостан избавляется от всяких наркоманов, алкоголиков, зеков и т.д. (одним словом отбросов общества)...
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