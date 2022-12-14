Марта Костюк – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 декабря украинская теннисистка Марта Костюк (№71 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе.

Во втором раунде украинка сразится против Клары Таусон из Дании (№115 WTA). Матч состоится вторым запуском после встречи Чжан Шуай – Екатерина Рейнгольд. Время начала матча – 12:30 по Киеву.

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Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница сразится против Одри Альби (№269 WTA) или Варвары Грачевой (№95 WTA).

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