Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известен приоритетный трансфер Барселоны на лето 2023 года
Испания
14 декабря 2022, 09:33 | Обновлено 14 декабря 2022, 09:49
869
0

Известен приоритетный трансфер Барселоны на лето 2023 года

Каталонцы готовят большое подписание

14 декабря 2022, 09:33 | Обновлено 14 декабря 2022, 09:49
869
0
Известен приоритетный трансфер Барселоны на лето 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Главной трансферной целью «Барселоны» на лето 2023 года является полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди.

«Сине-гранатовые» по завершении текущего сезона-2022/2023 якобы никаких иных трансферов, кроме этого, не планируют. Причина – дороговизна намеченного перехода. Трансферная стоимость Субименди оценивается примерно в 60 млн евро.

Субименди, который является воспитанником «Реала Сосьедад», в нынешней кампании отыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил гол и сделал два ассиста. Его контракт с клубом истекает в 2027 году.

По теме:
Хави хочет сохранить Бускетса в Барселоне
4-й тур женской Лиги чемпионов. Реал и Челси устроили зарубу
Барселона: «Френки де Йонг не продается»
Барселона Мартин Субименди
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хулиан АЛЬВАРЕС: «Мы все как сумасшедшие»
Футбол | 14 декабря 2022, 07:56 0
Хулиан АЛЬВАРЕС: «Мы все как сумасшедшие»
Хулиан АЛЬВАРЕС: «Мы все как сумасшедшие»

Аргентинский форвард – о победе над Хорватией

Лионель СКАЛОНИ: «Аргентина празднует победу, но впереди еще один шаг»
Футбол | 14 декабря 2022, 04:40 0
Лионель СКАЛОНИ: «Аргентина празднует победу, но впереди еще один шаг»
Лионель СКАЛОНИ: «Аргентина празднует победу, но впереди еще один шаг»

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал выход в финал ЧМ-2022

Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны
Другие виды | 13.12.2022, 14:40
Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны
Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
Футбол | 13.12.2022, 22:51
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
Футбол | 13.12.2022, 22:57
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александра МЕРКУШИНА: «Ничего не ожидала, когда выходила на старт»
Александра МЕРКУШИНА: «Ничего не ожидала, когда выходила на старт»
12.12.2022, 13:13
Биатлон
В Україні запустили кампанію Light up Christmas for Ukrainians
В Україні запустили кампанію Light up Christmas for Ukrainians
13.12.2022, 12:50
Другие виды
Денис БЕРИНЧИК: «В следующем бою могу встретиться с Шакуром Стивенсоном»
Денис БЕРИНЧИК: «В следующем бою могу встретиться с Шакуром Стивенсоном»
13.12.2022, 11:47
Бокс
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
13.12.2022, 11:45 39
Бокс
Кто готов вернуться? Шахтер зимой хочет решить вопрос с легионерами
Кто готов вернуться? Шахтер зимой хочет решить вопрос с легионерами
12.12.2022, 20:15
Футбол
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
12.12.2022, 16:29 1
Футбол
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
13.12.2022, 14:10 5
Футбол
Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика
Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика
12.12.2022, 10:40 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности