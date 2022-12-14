Известен приоритетный трансфер Барселоны на лето 2023 года
Каталонцы готовят большое подписание
Главной трансферной целью «Барселоны» на лето 2023 года является полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди.
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«Сине-гранатовые» по завершении текущего сезона-2022/2023 якобы никаких иных трансферов, кроме этого, не планируют. Причина – дороговизна намеченного перехода. Трансферная стоимость Субименди оценивается примерно в 60 млн евро.
Субименди, который является воспитанником «Реала Сосьедад», в нынешней кампании отыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил гол и сделал два ассиста. Его контракт с клубом истекает в 2027 году.
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