Источник: Дидье Дешам останется работать в сборной Франции до Евро-2024
Федерация футбола Франции продлит на 2 года контракт со специалистом
Наставник сборной Франции Дидье Дешам собирается продолжит работу с национальной командой после окончания чемпионата мира 2022 в Катаре.
Федерация футбола Франции планирует продлить контракт со специалистом еще на два года, и новый контракт будет действовать до Евро-2024.
54-летний Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Его нынешнее соглашение действует до конца декабря 2022 года.
На чемпионате мира 2022 сборная Франции 14 декабря сыграет полуфинальный матч против команды Марокко. Победитель встречи выйдет в финал на команду Аргентины, которая разгромила Хорватию (3:0).
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