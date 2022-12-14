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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 05:20 | Обновлено 14 декабря 2022, 05:34
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Источник: Дидье Дешам останется работать в сборной Франции до Евро-2024

Федерация футбола Франции продлит на 2 года контракт со специалистом

14 декабря 2022, 05:20 | Обновлено 14 декабря 2022, 05:34
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0
Источник: Дидье Дешам останется работать в сборной Франции до Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Наставник сборной Франции Дидье Дешам собирается продолжит работу с национальной командой после окончания чемпионата мира 2022 в Катаре.

Федерация футбола Франции планирует продлить контракт со специалистом еще на два года, и новый контракт будет действовать до Евро-2024.

54-летний Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Его нынешнее соглашение действует до конца декабря 2022 года.

На чемпионате мира 2022 сборная Франции 14 декабря сыграет полуфинальный матч против команды Марокко. Победитель встречи выйдет в финал на команду Аргентины, которая разгромила Хорватию (3:0).

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сборная Франции по футболу Франция - Марокко Дидье Дешам ЧМ-2022 по футболу продление контракта
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Источник Le Parisien
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