СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 декабря

В среду, 14 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

12:00 Жирона – Осасуна

2.60 – 3.32 – 2.60

13:00 Кадис – Вулверхэмптон

2.90 – 3.52 – 2.29

15:00 Алжир – Мавритания

1.36 – 4.84 – 8.00

16:00 Специя – Серветт

2.50 – 3.40 – 2.40

19:00 Понферрадина – Атлетико

8.30 – 4.74 – 1.30

21:00 Франция – Марокко

1.54 – 4.04 – 7.08

ТЕННИС

12:30 Марта Костюк – Клара Таусон

2.23 – 1.65

БАСКЕТБОЛ

19:00 Прометей – Клуж-Напока

1.51 – 2.52

19:00 Хапоэль Хайфа – Будивельник

1.38 – 2.98

20:00 Монако – Барселона

1.99 – 1.91