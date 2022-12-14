Чемпионат мира14 декабря 2022, 06:15 | Обновлено 14 декабря 2022, 06:35
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 декабря
Важные события во всех видах спорта
14 декабря 2022, 06:15 | Обновлено 14 декабря 2022, 06:35
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В среду, 14 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
12:00 Жирона – Осасуна
13:00 Кадис – Вулверхэмптон
15:00 Алжир – Мавритания
16:00 Специя – Серветт
19:00 Понферрадина – Атлетико
21:00 Франция – Марокко
ТЕННИС
12:30 Марта Костюк – Клара Таусон
БАСКЕТБОЛ
19:00 Прометей – Клуж-Напока
19:00 Хапоэль Хайфа – Будивельник
20:00 Монако – Барселона
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