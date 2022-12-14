Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛЬВАРЕС: «В моей семье, наверно, все сошли с ума. Как и во всей стране»
Чемпионат мира
14 декабря 2022, 01:38 | Обновлено 14 декабря 2022, 01:53
137
0

АЛЬВАРЕС: «В моей семье, наверно, все сошли с ума. Как и во всей стране»

Форвард сборной Аргентины прокомментировал победу над командой Хорватии

14 декабря 2022, 01:38 | Обновлено 14 декабря 2022, 01:53
137
0
АЛЬВАРЕС: «В моей семье, наверно, все сошли с ума. Как и во всей стране»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес, сделав дубль в полуфинале ЧМ-2022, прокомментировал победу над командой Хорватии (3:0).

«Я счастлив, мы эту победу заслужили. Мы в финале, и это то, чего мы хотели. Теперь нужно отдохнуть и попытаться провести отличную игру в воскресенье.

В моей семье, наверно, все сошли с ума. Как и во всей стране, я думаю. Мы постараемся выложиться на полную».

По теме:
Лионель МЕССИ: «Я бы отдал Альваресу приз лучшего игрока матча»
Стабильность – признак мастерства. Аргентину не остановить в полуфиналах ЧМ
Фанатик Роналду. Все из-за неудачного прогноза? Морган снова подколол Месси
сборная Хорватии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Хорватия Хулиан Альварес
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Нож сквозь масло. Альварес прорвал защиту и удвоил перевес Аргентины
Футбол | 13 декабря 2022, 21:51 0
ВИДЕО. Нож сквозь масло. Альварес прорвал защиту и удвоил перевес Аргентины
ВИДЕО. Нож сквозь масло. Альварес прорвал защиту и удвоил перевес Аргентины

Второй гол в ворота хорватов был забит на 39-й минуте полуфинального матча

Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»
Футбол | 13 декабря 2022, 05:42 2
Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»
Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»

Валид Реграги – о выступлении команды на мундиале в Катаре

Гари НЕВИЛЛ: «Аргентина ведет себя диковато и позорно»
Футбол | 13.12.2022, 17:48
Гари НЕВИЛЛ: «Аргентина ведет себя диковато и позорно»
Гари НЕВИЛЛ: «Аргентина ведет себя диковато и позорно»
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
Бокс | 13.12.2022, 11:45
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны
Другие виды | 13.12.2022, 14:40
Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны
Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Украина U-20 открыла турнир победой над Италией
ЧМ по хоккею. Украина U-20 открыла турнир победой над Италией
12.12.2022, 00:02 3
Хоккей
Разведка рассказала, сколько больших ракетных ударов может нанести россия
Разведка рассказала, сколько больших ракетных ударов может нанести россия
12.12.2022, 18:11
Война
Александра МЕРКУШИНА: «Ничего не ожидала, когда выходила на старт»
Александра МЕРКУШИНА: «Ничего не ожидала, когда выходила на старт»
12.12.2022, 13:13
Биатлон
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
12.12.2022, 16:29 1
Футбол
Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика
Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика
12.12.2022, 10:40 26
Футбол
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
13.12.2022, 14:25 4
Футбол
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
13.12.2022, 23:20 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
12.12.2022, 19:37 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности