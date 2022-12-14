АЛЬВАРЕС: «В моей семье, наверно, все сошли с ума. Как и во всей стране»
Форвард сборной Аргентины прокомментировал победу над командой Хорватии
Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес, сделав дубль в полуфинале ЧМ-2022, прокомментировал победу над командой Хорватии (3:0).
«Я счастлив, мы эту победу заслужили. Мы в финале, и это то, чего мы хотели. Теперь нужно отдохнуть и попытаться провести отличную игру в воскресенье.
В моей семье, наверно, все сошли с ума. Как и во всей стране, я думаю. Мы постараемся выложиться на полную».
#Qatar2022 🎙️ Julián Álvarez: "En mi familia deben estar todos como locos, como en todo el país me imagino. Intentaremos ir por todo". pic.twitter.com/lqG0zUjoGV— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 13, 2022
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