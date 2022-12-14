АЛЬВАРЕС: «В моей семье, наверно, все сошли с ума. Как и во всей стране»

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес, сделав дубль в полуфинале ЧМ-2022, прокомментировал победу над командой Хорватии (3:0).

«Я счастлив, мы эту победу заслужили. Мы в финале, и это то, чего мы хотели. Теперь нужно отдохнуть и попытаться провести отличную игру в воскресенье.

В моей семье, наверно, все сошли с ума. Как и во всей стране, я думаю. Мы постараемся выложиться на полную».