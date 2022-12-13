ВИДЕО. Третий гол Аргентины. Месси накрутил соперника и отдал пас Альваресу

Во вторник, 13 декабря в 21:00, проходит поединок полуфинала чемпионата мира 2022, в котором встречаются национальные команды Аргентины и Хорватии.

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Команды играют в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».

Третий гол в полуфинальном поединке забит на 69-й минуте. Лионель Месси накрутил соперника на фланге и отдал пас партнеру. Хулиан Альварес оформил дубль, отправив мяч в пустые ворота..

ГОЛ! 3:0. Хулиан Альварес, 69 мин