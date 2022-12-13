Чемпионат мира13 декабря 2022, 22:33 | Обновлено 13 декабря 2022, 22:49
2014
0
ВИДЕО. Третий гол Аргентины. Месси накрутил соперника и отдал пас Альваресу
Хулиан Альварес оформил дубль в полуфинальном матче ЧМ-2022
13 декабря 2022, 22:33 | Обновлено 13 декабря 2022, 22:49
2014
0
Во вторник, 13 декабря в 21:00, проходит поединок полуфинала чемпионата мира 2022, в котором встречаются национальные команды Аргентины и Хорватии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Третий гол в полуфинальном поединке забит на 69-й минуте. Лионель Месси накрутил соперника на фланге и отдал пас партнеру. Хулиан Альварес оформил дубль, отправив мяч в пустые ворота..
ГОЛ! 3:0. Хулиан Альварес, 69 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 декабря 2022, 17:48 6
Легендарный защитник – о поведении сборной Аргентины
Футбол | 13 декабря 2022, 10:55 4
Легендарное фото
Футбол | 13.12.2022, 17:27
Футбол | 13.12.2022, 14:10
Другие виды | 13.12.2022, 14:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.12.2022, 10:17 17
11.12.2022, 20:59 8
11.12.2022, 23:59
Война
12.12.2022, 01:10
12.12.2022, 10:41 2
12.12.2022, 10:40 26
12.12.2022, 16:29 1