ВИДЕО. Нож сквозь масло. Альварес прорвал защиту и удвоил перевес Аргентины

Во вторник, 13 декабря в 21:00, проходит поединок полуфинала чемпионата мира 2022, в котором встречаются национальные команды Аргентины и Хорватии.

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Команды играют в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».

Второй гол в полуфинальном поединке забит на 39-й минуте. Хулиан Альварес прошел защиту соперника, как нож сквозь масло.

ГОЛ! 2:0. Хулиан Альварес, 39 мин