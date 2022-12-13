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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 21:51 | Обновлено 13 декабря 2022, 22:14
2611
0

ВИДЕО. Нож сквозь масло. Альварес прорвал защиту и удвоил перевес Аргентины

Второй гол в ворота хорватов был забит на 39-й минуте полуфинального матча

13 декабря 2022, 21:51 | Обновлено 13 декабря 2022, 22:14
2611
0
ВИДЕО. Нож сквозь масло. Альварес прорвал защиту и удвоил перевес Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 13 декабря в 21:00, проходит поединок полуфинала чемпионата мира 2022, в котором встречаются национальные команды Аргентины и Хорватии.

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Команды играют в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».

Второй гол в полуфинальном поединке забит на 39-й минуте. Хулиан Альварес прошел защиту соперника, как нож сквозь масло.

ГОЛ! 2:0. Хулиан Альварес, 39 мин

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Источник Sport.ua
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