Чемпионат мира13 декабря 2022, 21:51 | Обновлено 13 декабря 2022, 22:14
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ВИДЕО. Нож сквозь масло. Альварес прорвал защиту и удвоил перевес Аргентины
Второй гол в ворота хорватов был забит на 39-й минуте полуфинального матча
13 декабря 2022, 21:51 | Обновлено 13 декабря 2022, 22:14
2611
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Во вторник, 13 декабря в 21:00, проходит поединок полуфинала чемпионата мира 2022, в котором встречаются национальные команды Аргентины и Хорватии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Второй гол в полуфинальном поединке забит на 39-й минуте. Хулиан Альварес прошел защиту соперника, как нож сквозь масло.
ГОЛ! 2:0. Хулиан Альварес, 39 мин
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