Усик - Фьюри или Усик - Дюбуа? Промоутер рассказал о приоритете
Конечно, на первом месте бой за все титулы
Промоутер Фрэнк Уоррен, который занимается делами Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа, оценил тот факт, что последний во вторник стал обязательным претендентом на титул WBA, которым владеет Александр Усик.
В приоритете у всех остается бой за все титулы между Усиком и Фьюри.
«Дюбуа сейчас первый в списке обязательных претендентов, но, естественно, бой за все титулы имеет приоритет. Это поединок, который не имел прецедентов в супертяжелом весе, а потому он является главным».
«А Дюбуа нужно продолжать драться. Выходить в ринг и защищать свой статус. Он находится в хорошей позиции», — уверен Уоррен.
Бой Усик - Фьюри может состояться в феврале или марте.
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