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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 20:31 | Обновлено 13 декабря 2022, 20:43
465
0

Усик - Фьюри или Усик - Дюбуа? Промоутер рассказал о приоритете

Конечно, на первом месте бой за все титулы

13 декабря 2022, 20:31 | Обновлено 13 декабря 2022, 20:43
465
0
Усик - Фьюри или Усик - Дюбуа? Промоутер рассказал о приоритете
Getty Images/Global Images Ukraine

Промоутер Фрэнк Уоррен, который занимается делами Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа, оценил тот факт, что последний во вторник стал обязательным претендентом на титул WBA, которым владеет Александр Усик.

В приоритете у всех остается бой за все титулы между Усиком и Фьюри.

«Дюбуа сейчас первый в списке обязательных претендентов, но, естественно, бой за все титулы имеет приоритет. Это поединок, который не имел прецедентов в супертяжелом весе, а потому он является главным».

«А Дюбуа нужно продолжать драться. Выходить в ринг и защищать свой статус. Он находится в хорошей позиции», — уверен Уоррен.

Бой Усик - Фьюри может состояться в феврале или марте.

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Александр Усик Дэниел Дюбуа Фрэнк Уоррен Александр Усик - Тайсон Фьюри
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Источник Boxingnews24
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