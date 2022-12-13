Усик - Фьюри или Усик - Дюбуа? Промоутер рассказал о приоритете

Промоутер Фрэнк Уоррен, который занимается делами Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа, оценил тот факт, что последний во вторник стал обязательным претендентом на титул WBA, которым владеет Александр Усик.

В приоритете у всех остается бой за все титулы между Усиком и Фьюри.

«Дюбуа сейчас первый в списке обязательных претендентов, но, естественно, бой за все титулы имеет приоритет. Это поединок, который не имел прецедентов в супертяжелом весе, а потому он является главным».

«А Дюбуа нужно продолжать драться. Выходить в ринг и защищать свой статус. Он находится в хорошей позиции», — уверен Уоррен.

Бой Усик - Фьюри может состояться в феврале или марте.