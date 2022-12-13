Эрнан КРЕСПО: «Футбол в долгу перед Месси»
Аргентинский экс-футболист – о шансах национальной сборной на триумф в Катаре
Бывший нападающий сборной Аргентины, а ныне тренер Эрнан Креспо поделился мнением о значимости действий Лионеля Месси на игру аргентинской сборной на ЧМ-2022.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
«Я думаю, что он заслуживает всех трофеев в футболе, потому что он из тех игроков, кто с большим уважением относится ко всему в игре: к соперникам, правилам, болельщикам, клубу или сборной страны.
Не знаю, что произойдет на этом чемпионате мира, но думаю, что футбол в долгу перед ним; он заслуживает выиграть чемпионата мира», - заявил Креспо.
Напомним, сегодня, во вторник 13 декабря, сборная Аргентины в полуфинале мундиаля сыграет с командой Хорватии. Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Хорватия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Вадим Андреев – о феномене сборной Марокко на чемпионате мира
Валид Реграги не согласен, что команде достаточно полуфинала