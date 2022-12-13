Эрнан КРЕСПО: «Футбол в долгу перед Месси»

Бывший нападающий сборной Аргентины, а ныне тренер Эрнан Креспо поделился мнением о значимости действий Лионеля Месси на игру аргентинской сборной на ЧМ-2022.

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«Я думаю, что он заслуживает всех трофеев в футболе, потому что он из тех игроков, кто с большим уважением относится ко всему в игре: к соперникам, правилам, болельщикам, клубу или сборной страны.

Не знаю, что произойдет на этом чемпионате мира, но думаю, что футбол в долгу перед ним; он заслуживает выиграть чемпионата мира», - заявил Креспо.

Напомним, сегодня, во вторник 13 декабря, сборная Аргентины в полуфинале мундиаля сыграет с командой Хорватии. Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Хорватия.