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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 20:16 | Обновлено 13 декабря 2022, 20:23
737
0

Эрнан КРЕСПО: «Футбол в долгу перед Месси»

Аргентинский экс-футболист – о шансах национальной сборной на триумф в Катаре

13 декабря 2022, 20:16 | Обновлено 13 декабря 2022, 20:23
737
0
Эрнан КРЕСПО: «Футбол в долгу перед Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Бывший нападающий сборной Аргентины, а ныне тренер Эрнан Креспо поделился мнением о значимости действий Лионеля Месси на игру аргентинской сборной на ЧМ-2022.

«Я думаю, что он заслуживает всех трофеев в футболе, потому что он из тех игроков, кто с большим уважением относится ко всему в игре: к соперникам, правилам, болельщикам, клубу или сборной страны.

Не знаю, что произойдет на этом чемпионате мира, но думаю, что футбол в долгу перед ним; он заслуживает выиграть чемпионата мира», - заявил Креспо.

Напомним, сегодня, во вторник 13 декабря, сборная Аргентины в полуфинале мундиаля сыграет с командой Хорватии. Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Хорватия.

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Источник Goal.com
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