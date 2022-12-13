Месси или Модрич? Составы на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина - Хорватия

В 21:00 стартует первый полуфинальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии. Аргентинцы могут вернуться в финал чемпионата мира впервые с 2014 года, а хорваты имеют шанс повторить успех прошлого ЧМ и снова сразиться за золото.

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Макаллистер, Фернандес, Передес, Де Поль, Месси, Альварес

Хорватия: Ливакович, Юранович, Гвардиол, Ловрен, Соса, Ковачич, Брозович, Модрич, Перишич, Пашалич, Крамарич

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча