Чемпионат мира13 декабря 2022, 19:45 |
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Месси или Модрич? Составы на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина - Хорватия
У Хорватии есть шанс второй раз кряду выйти в финал чемпионата мира
13 декабря 2022, 19:45 |
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В 21:00 стартует первый полуфинальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии. Аргентинцы могут вернуться в финал чемпионата мира впервые с 2014 года, а хорваты имеют шанс повторить успех прошлого ЧМ и снова сразиться за золото.
Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Макаллистер, Фернандес, Передес, Де Поль, Месси, Альварес
Хорватия: Ливакович, Юранович, Гвардиол, Ловрен, Соса, Ковачич, Брозович, Модрич, Перишич, Пашалич, Крамарич
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча
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