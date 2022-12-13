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  4. Месси или Модрич? Составы на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина - Хорватия
Чемпионат мира
13 декабря 2022, 19:45 |
538
0

Месси или Модрич? Составы на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина - Хорватия

У Хорватии есть шанс второй раз кряду выйти в финал чемпионата мира

13 декабря 2022, 19:45 |
538
0
Месси или Модрич? Составы на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина - Хорватия
twitter.com/FIFAWorldCup

В 21:00 стартует первый полуфинальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии. Аргентинцы могут вернуться в финал чемпионата мира впервые с 2014 года, а хорваты имеют шанс повторить успех прошлого ЧМ и снова сразиться за золото.

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Макаллистер, Фернандес, Передес, Де Поль, Месси, Альварес

Хорватия: Ливакович, Юранович, Гвардиол, Ловрен, Соса, Ковачич, Брозович, Модрич, Перишич, Пашалич, Крамарич

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча

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Источник Sport.ua
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