Тренер Марокко: «Почему бы нам не выйти в финал ЧМ? Будем играть на это»

Наставник сборной Марокко Валид Реграги не обращает внимания на то, что никто не дает его команде шансов перед полуфинальным матчем ЧМ-2022 против Франции.

«Почему бы нам не выйти в финал? Будем играть на это, попробуем сделать футбольный «апсет» года. Мы приехали на турнир, чтобы изменить мнение про африканские сборные».

«Перед каждым матчем нам не давали шансов, но мы все еще здесь, Марокко в полуфинале. Нам говорят, что этого уже достаточно. Не согласен. Уже хочется большего, чем быть первой африканской сборной в 1/2 финала ЧМ».

«Конечно, мы не фавориты, но знаем и уверены в своих сильных сторонах», — сказал Реграги.

Матч против Франции состоится в среду. Сборная Марокко за пять матчей турнира пропустила 1 гол.