Константин ВИВЧАРЕНКО: «Динамо всегда должно быть на самых высоких местах»

Защитник «Динамо» Киев Константин Вивчаренко оценил выступления в первой половине нынешнего сезона УПЛ:

– Можно ли считать третье место «Динамо» после первого круга приемлемым результатом, учитывая, как сложилось для команды начало чемпионата? Могли предположить, что «Днепр-1» навяжет конкуренцию и опередит «Динамо» и «Шахтер»?

– Конечно, нет, потому что «Динамо» всегда должно быть на самых высоких местах. Наверное, никто не ожидал такого результата, ведь мы начали этот чемпионат очень плохо. Сейчас каждая команда выходит и сражается с грандами.

– Как можешь оценить 2022 год для команды и для себя лично?

– Это был тяжелейший год для всех нас, не только для футбола, но и для всей страны. Что касается футбольной составляющей, то мы много путешествовали из одного города в другой, не имели постоянного места базирования - это было сложно, потому что в этом году мы провели очень много матчей. Переезды отнимали много сил и эмоций, поэтому это, конечно, оставляло свой след.