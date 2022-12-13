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  4. Константин ВИВЧАРЕНКО: «Динамо всегда должно быть на самых высоких местах»
Украина. Премьер лига
13 декабря 2022, 19:11 |
99
0

Константин ВИВЧАРЕНКО: «Динамо всегда должно быть на самых высоких местах»

Защитник «Динамо» – о первой половине сезона

13 декабря 2022, 19:11 |
99
0
Константин ВИВЧАРЕНКО: «Динамо всегда должно быть на самых высоких местах»
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Защитник «Динамо» Киев Константин Вивчаренко оценил выступления в первой половине нынешнего сезона УПЛ:

– Можно ли считать третье место «Динамо» после первого круга приемлемым результатом, учитывая, как сложилось для команды начало чемпионата? Могли предположить, что «Днепр-1» навяжет конкуренцию и опередит «Динамо» и «Шахтер»?
– Конечно, нет, потому что «Динамо» всегда должно быть на самых высоких местах. Наверное, никто не ожидал такого результата, ведь мы начали этот чемпионат очень плохо. Сейчас каждая команда выходит и сражается с грандами.

– Как можешь оценить 2022 год для команды и для себя лично?
– Это был тяжелейший год для всех нас, не только для футбола, но и для всей страны. Что касается футбольной составляющей, то мы много путешествовали из одного города в другой, не имели постоянного места базирования - это было сложно, потому что в этом году мы провели очень много матчей. Переезды отнимали много сил и эмоций, поэтому это, конечно, оставляло свой след.

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Константин Вивчаренко Динамо Киев
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Источник ФК Динамо Киев
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