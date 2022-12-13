Льорис о Кейне: «Все великие не забивали пенальти — Месси, Роналду»

Вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис рассказал, что написал сообщение форварду сборной Англии Гарри Кейну, который не забил пенальти в решающий момент матча четвертьфинала ЧМ-2022 против французов.

«Сложный момент для Англии и Гарри. Я ему написал после матча, было сложно подобрать слова. Я думаю, он может гордиться тем, что сделал для сборной Англии».

«Все великие не забивали пенальти — Месси, Роналду, тот же Мбаппе и другие. Уверен, Кейн будет и дальше будет важным игроком для «Тоттенхэма» и Англии», — сказал Льорис.

Франция вышла в полуфинал, где сыграет против Марокко.