Льорис о Кейне: «Все великие не забивали пенальти — Месси, Роналду»
Вратарь поддержал партнера по лондонской команде
Вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис рассказал, что написал сообщение форварду сборной Англии Гарри Кейну, который не забил пенальти в решающий момент матча четвертьфинала ЧМ-2022 против французов.
«Сложный момент для Англии и Гарри. Я ему написал после матча, было сложно подобрать слова. Я думаю, он может гордиться тем, что сделал для сборной Англии».
«Все великие не забивали пенальти — Месси, Роналду, тот же Мбаппе и другие. Уверен, Кейн будет и дальше будет важным игроком для «Тоттенхэма» и Англии», — сказал Льорис.
Франция вышла в полуфинал, где сыграет против Марокко.
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