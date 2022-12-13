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  4. Льорис о Кейне: «Все великие не забивали пенальти — Месси, Роналду»
Англия
13 декабря 2022, 18:29 |
499
3

Льорис о Кейне: «Все великие не забивали пенальти — Месси, Роналду»

Вратарь поддержал партнера по лондонской команде

13 декабря 2022, 18:29 |
499
3
Льорис о Кейне: «Все великие не забивали пенальти — Месси, Роналду»
Sky Sports

Вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис рассказал, что написал сообщение форварду сборной Англии Гарри Кейну, который не забил пенальти в решающий момент матча четвертьфинала ЧМ-2022 против французов.

«Сложный момент для Англии и Гарри. Я ему написал после матча, было сложно подобрать слова. Я думаю, он может гордиться тем, что сделал для сборной Англии».

«Все великие не забивали пенальти — Месси, Роналду, тот же Мбаппе и другие. Уверен, Кейн будет и дальше будет важным игроком для «Тоттенхэма» и Англии», — сказал Льорис.

Франция вышла в полуфинал, где сыграет против Марокко.

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Источник BBC
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India Life
Все лицемеры))
Уже к великим приписал Бивиса))
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0
14sergey1953
Забыли, Левандовский тоже не не забил. Но бывает, что не забитый пенальти не повлиял на результат матча, а бывает наоборот, как с Кейном.
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0
andre_lui
Роберто Баджо, Шевченко
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