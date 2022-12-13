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Украина. Премьер лига
13 декабря 2022, 17:28 |
547
0

Источник: у Металлиста нет финансовых проблем, в клубе все спокойно

Больших проблем сейчас нет

13 декабря 2022, 17:28 |
547
0
Источник: у Металлиста нет финансовых проблем, в клубе все спокойно
ФК Металлист

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Металлист» закрыл практически все долги, которые были в течение сезона, поэтому команда спокойно ушла в отпуск.

Несмотря на проблемы, которые возникли у владельца клуба Александра Ярославского, клуб стабильно финансируется, никаких трудностей в ближайшее время не предвидится.

Перед стартом сезона «Металлист» уменьшил платежную ведомость, отпустив многих игроков, что позволило стабилизировать ситуацию.

Клуб планирует зимой провести заграничные сборы.

Харьковская команда завершила первую часть сезона УПЛ на 11-й позиции.

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Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу Александр Ярославский
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Источник Циганик LIVE
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