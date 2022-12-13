Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прогноз и ставка на матч ЧМ 2022 Аргентина против Хорватии
Чемпионат мира
13 декабря 2022, 17:11 | Обновлено 13 декабря 2022, 17:13
81
0

Прогноз и ставка на матч ЧМ 2022 Аргентина против Хорватии

Статистические данные по личным встречам

13 декабря 2022, 17:11 | Обновлено 13 декабря 2022, 17:13
81
0
Прогноз и ставка на матч ЧМ 2022 Аргентина против Хорватии

13.12.2022 года все фанаты футбола смогут лицезреть матч 1/2 финала ЧМ, проводимый на стадионе «Лузаил Айконик» (Лусайл), в котором схлестнутся Хорватия и Аргентина. Время начала встречи – 19:00 по Киевскому времени.

Сборная Аргентины

Сборная в который раз смогла попасть в 1/2 финала ЧМ. Ее путь начался в Катаре, где она совершила настоящую сенсацию, правда в негативном ключе. Забрав победу в 1-м тайме, команда умудрилась потерпеть поражение от Саудовской Аравии. Впрочем, даже спустя время пропущенные голы ставили команду в опасное положение. «Альбиселесте» серьезно понервничала в 1/8, когда проводила встречу с Австралией, при этом Нидерланды и вовсе смогли включить и вернуться в игру, совершив настоящий камбэк. К счастью, команде повезло, что у них есть Эмилиано Мартинес. Этот игрок всегда готов прийти на помощь и выручить, например, сделав сэйв на последних секундах матча против Австралии или выиграв целую серию пенальти в 1/4. При этом сборная хороша в атаке, в то же время Месси проявляет себя в качестве истинного лидера, при этом действует не в своих интересах, а в интересах всей команды. Он славится своими голевыми передачами, хотя и сам немало забивает, вспомнить только вывод Молину к воротам сборной Нидерландов! В конечном счете, после поражения андердогам на первом турнире, Аргентина стабильно приносит по 2 мяча в свою копилку.

Сборная Хорватии

На данном турнире сборная демонстрирует только положительные результаты. Это можно объяснить хорошей формой игроков, ведь команда завершила обновление своего состава, начатое еще в 2018 году после получения серебряной медали на ЧМ. В 2022 году, проводя матч в Лиге Наций, «клетчатыми» была выиграна непростая группа в элитном дивизионе. На ЧМ 2022, проводимом в Катаре, сборная пока только выиграла одну игру, победив канадцев, однако они смогли достичь определенного успеха. Групповые встречи с Бельгией и Марокко закончились вничью. Играя в Плей-офф, в 1/8 с командой Японии и Бразилии, хорваты демонстрировали схожую игру: действовали осторожно, но, получив гол в свои ворота, умудрялись уравнять счет. После этого Ливакович демонстрировал всем свои высокие навыки, блистая при отражении пенальти. Таким образом хорватам удавалось одерживать победы в данных встречах.

Статистические данные по личным встречам

На данный момент команды равны: каждая имеет по 2 победам, в 4-х проведенных встречах. При этом на ЧМ Аргентина забрала победу со счетом 1:0, а спустя два десятилетия Хорватия выиграла со счетом 3:0.

Прогноз на матч

Согласно данным Dailysports, большинство БК ожидают, что Аргентина одержит победу. Однако важно понимать, что против команды выходит опытный соперник, умеющий проводить матчи против грандов. Рекомендуется отдать предпочтение ставке на «тотал больше 2.0» с кф. – 1.88.

По теме:
«Пригоди найпопулярнішої гри». Автор Sport.ua презентує книгу про футбол
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
футбол чемпионат мира
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: у Металлиста нет финансовых проблем, в клубе все спокойно
Футбол | 13 декабря 2022, 17:28 0
Источник: у Металлиста нет финансовых проблем, в клубе все спокойно
Источник: у Металлиста нет финансовых проблем, в клубе все спокойно

Больших проблем сейчас нет

Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»
Футбол | 13 декабря 2022, 05:42 2
Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»
Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»

Валид Реграги – о выступлении команды на мундиале в Катаре

Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Футбол | 13.12.2022, 14:25
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Футбол | 13.12.2022, 16:49
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
Футбол | 13.12.2022, 14:10
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
12.12.2022, 01:10
Биатлон
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Козловский – не мышь. Он – целая крыса»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Козловский – не мышь. Он – целая крыса»
12.12.2022, 10:17 17
Футбол
Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
11.12.2022, 20:20 6
Футбол
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
12.12.2022, 16:29 1
Футбол
Холифилд назвал условие для победы Усика над Фьюри
Холифилд назвал условие для победы Усика над Фьюри
12.12.2022, 14:15
Бокс
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
13.12.2022, 11:45 32
Бокс
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
13.12.2022, 07:35 5
Бокс
Кто готов вернуться? Шахтер зимой хочет решить вопрос с легионерами
Кто готов вернуться? Шахтер зимой хочет решить вопрос с легионерами
12.12.2022, 20:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности