Прогноз и ставка на матч ЧМ 2022 Аргентина против Хорватии

13.12.2022 года все фанаты футбола смогут лицезреть матч 1/2 финала ЧМ, проводимый на стадионе «Лузаил Айконик» (Лусайл), в котором схлестнутся Хорватия и Аргентина. Время начала встречи – 19:00 по Киевскому времени.

Сборная Аргентины

Сборная в который раз смогла попасть в 1/2 финала ЧМ. Ее путь начался в Катаре, где она совершила настоящую сенсацию, правда в негативном ключе. Забрав победу в 1-м тайме, команда умудрилась потерпеть поражение от Саудовской Аравии. Впрочем, даже спустя время пропущенные голы ставили команду в опасное положение. «Альбиселесте» серьезно понервничала в 1/8, когда проводила встречу с Австралией, при этом Нидерланды и вовсе смогли включить и вернуться в игру, совершив настоящий камбэк. К счастью, команде повезло, что у них есть Эмилиано Мартинес. Этот игрок всегда готов прийти на помощь и выручить, например, сделав сэйв на последних секундах матча против Австралии или выиграв целую серию пенальти в 1/4. При этом сборная хороша в атаке, в то же время Месси проявляет себя в качестве истинного лидера, при этом действует не в своих интересах, а в интересах всей команды. Он славится своими голевыми передачами, хотя и сам немало забивает, вспомнить только вывод Молину к воротам сборной Нидерландов! В конечном счете, после поражения андердогам на первом турнире, Аргентина стабильно приносит по 2 мяча в свою копилку.

Сборная Хорватии

На данном турнире сборная демонстрирует только положительные результаты. Это можно объяснить хорошей формой игроков, ведь команда завершила обновление своего состава, начатое еще в 2018 году после получения серебряной медали на ЧМ. В 2022 году, проводя матч в Лиге Наций, «клетчатыми» была выиграна непростая группа в элитном дивизионе. На ЧМ 2022, проводимом в Катаре, сборная пока только выиграла одну игру, победив канадцев, однако они смогли достичь определенного успеха. Групповые встречи с Бельгией и Марокко закончились вничью. Играя в Плей-офф, в 1/8 с командой Японии и Бразилии, хорваты демонстрировали схожую игру: действовали осторожно, но, получив гол в свои ворота, умудрялись уравнять счет. После этого Ливакович демонстрировал всем свои высокие навыки, блистая при отражении пенальти. Таким образом хорватам удавалось одерживать победы в данных встречах.

Статистические данные по личным встречам

На данный момент команды равны: каждая имеет по 2 победам, в 4-х проведенных встречах. При этом на ЧМ Аргентина забрала победу со счетом 1:0, а спустя два десятилетия Хорватия выиграла со счетом 3:0.

Прогноз на матч

Согласно данным Dailysports, большинство БК ожидают, что Аргентина одержит победу. Однако важно понимать, что против команды выходит опытный соперник, умеющий проводить матчи против грандов. Рекомендуется отдать предпочтение ставке на «тотал больше 2.0» с кф. – 1.88.